Borsa İstanbul tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat ettiği ve bu nedenle Borsa üye kaydının silindiği belirtildi. Açıklamada, "Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararlı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

DMM: "Güncel Gelişmelere Bağlı Değil"

DMM tarafından yapılan açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun süredir Borsa İstanbul'da aktif olarak işlemlere aracılık etmediği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararlı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır."

DMM, Morgan Stanley'in feragat başvurusunun Türkiye'deki güncel ekonomik gelişmelere bağlı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." uyarısında bulundu.

Bu açıklamalar, piyasalarda oluşabilecek yanlış algıların önünü kesmek amacıyla yapılırken, Morgan Stanley'in borsa üyeliğinden ayrılmasının şirketin kendi iç dinamiklerine dayandığı vurgulandı.