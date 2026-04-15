Sektörün önde gelen temsilcileri, İKMİB ve yönetim kurulu üyeleri, ihracatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen genel kurulda; tek aday olarak seçime giren Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) ve Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, İKMİB Başkanı olarak göreve seçildi.

Türkiye’nin ihracatında lokomotif rol üstlenen ve en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunu sürdüren kimya sanayisinde yeni dönem, deneyim ile yenilenen kadronun enerjisini aynı potada buluşturan güçlü bir yapılanmayla başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde 14 Nisan tarihinde gerçekleştirilen İKMİB 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcileri ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Katılan üyelerin tamamının oy kullandığı genel kurulda, geçersiz veya eksik oy kullanılmadı. Geçmişin kurumsal birikimini ve saha tecrübesini, yeni dönemin dinamizmi ve yenilikçi bakış açısıyla bir araya getiren bu yapı, sektörü yakından tanıyan, ihracat refleksi güçlü ve karar alma süreçlerinde etkin bir yönetim anlayışını beraberinde getiriyor. Bu bütünleşik yaklaşımın, İKMİB çatısı altında daha güçlü bir koordinasyon sağlayarak sektörün rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.

“Bu Birliktelik Geleceğimizi Belirleyecek”

Seçim öncesi konuşmasında birlik ve ortak akıl vurgusunu yineleyen Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün gücünün rekabetten çok dayanışmadan beslendiğini ifade ederek, “Bu süreci bir rekabet yarışı yerine, sektörümüzün ortak geleceğine yönelik bir sorumluluk olarak ele aldık. ‘Kimyada Birlik Zamanı’ derken kastettiğimiz, sektörün her kesimini kapsayan, ortak faydayı gözeten ve birlikte çalışma kültürünü büyüten bir anlayıştır. Bugün ortaya çıkan bu tablo, farklı yapıları ve tecrübeleriyle sektörümüzün ortak bir mutabakatta buluşabildiğini göstermektedir. Küresel ölçekte ticaret dengelerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, üretim gücümüzü koruyarak ihracatımızı kararlılıkla sürdürmek hepimiz için kritik bir sorumluluktur. Bu anlayışla, güçlü bir ekip ve ortak akıl ile sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulu’nda görev almış isimlerle uzun yıllara dayanan güçlü bir çalışma uyumuna sahip olduklarını belirten Aracı, bu sayede sektörün dinamiklerine ve işleyişine hâkim bir yapı ile yola çıktıklarını ifade etti. İhracat tecrübesi yüksek, sahayı iyi okuyan ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir ekip oluşturduklarını vurgulayan Aracı, bu güçlü uyumun yeni dönemde İKMİB çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

16 Alt Sektörü Kapsayan Yeni Dönem

İKMİB çatısı altında faaliyet gösteren 16 alt sektörün tamamını kapsayan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Aracı, yeni dönemde ihracat stratejilerinin alt sektör bazlı ele alınacağını ve veriye dayalı karar mekanizmalarının güçlendirileceğini açıkladı.

Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan ihracat modelinin öncelikli hedefler arasında yer alacağını vurgulayan Aracı, ana kimyasallarda yerli üretim kapasitesinin artırılmasının da sektör açısından kritik bir başlık olduğuna dikkat çekti.

İKMİB önceki dönem başkanı Adil Pelister’in zamanında atılan adımların sektörü bugünkü güçlü konumuna taşıdığını belirten Aracı, yeni dönemin bu birikim üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Adil Pelister’den “Birlik, Değer ve Katma Değer” Vurgusu

Faaliyet sunumunu gerçekleştiren İKMİB eski dönem Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün geldiği noktada en büyük gücün birlikte hareket etme kültürü olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca yalnızca ihracat rakamlarını büyütmekle kalmadıklarını, aynı zamanda sektör içinde kalıcı bir “birlik ruhu” ve ortak akıl anlayışı inşa ettiklerini belirten Pelister, “Zor zamanlarda dayanışmayla ayakta kaldık, iyi zamanlarda başarıyı birlikte paylaştık. Bugün geldiğimiz noktada sektörümüz, üretimin yanı sıra bilgi, teknoloji ve inovasyon gücüyle de öne çıkıyor” dedi.

8 yıllık görev süresinin ardından görevi devretmeye hazırlanan Pelister, yeni döneme ilişkin iyi temennilerde bulunarak, birlikte çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Görev süresi boyunca aynı yönetim kurulu çatısı altında çalıştığı isimlerin yanı sıra, yeni dönemde görevi devralan Vefa İbrahim Aracı ve ekibine de başarı dileklerini iletti.

Aracı, Oy Birliği ile Başkan Seçildi

İKMİB Başkanlığına tek aday olarak giren ve sektörün geniş mutabakatıyla göreve seçilen Vefa İbrahim Aracı, sanayici kimliğiyle öne çıkan vizyonunu yeni döneme taşımaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM’de elde edilen başarıyı İKMİB çatısı altına taşıyacaklarını açıklayan Aracı, kümelenme, entegre üretim ve sürdürülebilirlik odaklı bu modelin sektör genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Tecrübeyi ve enerjiyi aynı yapıda buluşturan bir kadroyla yola çıkıyoruz. Bu yolculuk, yalnızca bu ekibin omuzlarında taşınacak bir süreç değildir. Kimya sektörünü ileriye taşıyacak irade, yönetimlerle birlikte tüm üyelerimizin ortak katkısıyla şekillenecektir” dedi.

Aracı, sektörün tüm paydaşlarını sürecin aktif bir parçası olmaya davet ederek, ortak aklı büyütmeye ve birlikte hareket etme kültürünü kalıcı hale getirelim dedi.

İKMİB Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Belli Oldu

Mehmet Şafak Türkay’ın divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yeni dönemde görev yapacak İKMİB Yönetim Kurulu da sektörün farklı alanlarını temsil eden güçlü isimlerden oluştu. Vefa İbrahim Aracı başkanlığındaki yeni yönetimde; Adil Pelister (Beta Kimya), Ersin Kayalar (Kayalar Kimya), Burak Önder (Qlux Ideas), Uğur Adıyaman (Erkul Kozmetik), Elchin İbadov (SOCAR Turkey), Selçuk Gülsüm (Tisan Mühendislik), Murat Öztürk (Seluz Kimya), Sedat Çelik (AHD İç ve Dış Ticaret), Ayşe Burcu Kaleağası (Kale Care Chemicals) ve Eralp Erdem (Turkuaz Polyester) yer aldı.

İKMİB’de başlayan bu yeni dönem, bir yönetim değişiminin ötesinde, sektör genelinde birlikte hareket etme kültürünü kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bir dönüşüm süreci olarak öne çıkıyor. Sektör içi iletişimin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının daha sistematik bir yapıya kavuşturulması ve sürdürülebilir ihracat artışını destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi, yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.