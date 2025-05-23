2024 yılında gerçekleştirdiği 30,8 milyar dolar ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında ikinci sırayı alarak başarısını sürdüren kimya sektörü, 16 alt sektörüyle birlikte 231 ülke ve bölgeye ihracat yaparak TİM verilerine göre Türkiye’nin toplam ihracatından yaklaşık yüzde 13,6 pay aldı.

Kimya sektöründeki üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İKMİB tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 2024 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, 23 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve ödül alan firma temsilcileri katıldı. Ödül Töreni’nde kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 36 kategoride ilk 5’e giren 180 firma ödül almaya hak kazanırken, ilk 3’e giren ihracatçı firmaya plaketleri törenle takdim edildi.

Ağar: ”Kimya sektörü vizyoner yaklaşımı, üretim gücü ve ihracat kabiliyetleri sayesinde ülkemizin küresel değer zincirlerinde daha stratejik bir konuma yükselmesine güçlü katkı sundu”

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, kimya sektörünün başlı başına çok katmanlı bir sektör olmanın ötesinde, birçok imalat sektörünün de temel yapı taşı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Dünya üzerinde üretilen kimyasal ürünlerin %80'inden fazlasının diğer sektörlerde aramalı veya ham madde olarak değerlendirdiğini doğrudan ve dolaylı etkileriyle küresel ekonomiye yaklaşık 5.7 trilyon dolarlık katkı sağladığını, yine dolaylı olarak dünya üzerinde 120 milyon kişiye ihtişam sağladığına dikkat aldığımızda sektörün ülke ekonomileri için taşıdığı değeri kolayca görebiliyoruz. Kimya sektörü küresel ticaret ve üretimde ne denli bir öneme sahipse, ülkemiz ekonomisi için de aynı derecede bir öneme sahip. Sektörümüz geçen yıl küresel ekonomiyle yaşanan belirsizlik ortamı ve enerji ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalardaki zorluklara rağmen, ihracatımızdaki öncü rolünü güçlü bir şekilde devam ettirmeyi başardı. Yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracat hacmi ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü konumunda olan sektörümüz, vizyoner yaklaşımı, üretim gücü ve ihracat kabiliyetleri sayesinde ülkemizin küresel değer zincirlerinde daha stratejik bir konuma yükselmesine güçlü katkı sundu. Plastikten ve kauçuktan mamül eşyalar sektörümüzün, ekonomimize sağladıkları 10 milyar dolara yakın döviz girdisiyle, kimya sektörünün ihracatındaki lokomotif ürün grubu özelliğini korumaya devam ediyor. Türkiye, 2025 yılı itibarıyla Avrupa'nın en büyük 2. dünyanın ise en büyük 6. plastik üreticisi. İleri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler kategorisinde yer alan sağlık sektörümüz, yani ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerimiz, ülkemizin stratejik öncelikleri arasında yer alıyor. İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerimizin yerli kabiliyetlerimizi daha da geliştirerek 2 milyar 200 milyon dolarlık ilaç ihracatımızı ve 1 milyar 400 milyon dolarlık tıbbi cihaz ihracatımızı daha da artıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bugün ödülleri takdim edilecek olan ihracatçılarımızı yine canı gönülden tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Pelister: “2030 yılında kimya ihracatında 50 milyar dolar seviyesini aşmak için vizyoner adımlar atarak geleceğe hazırlanıyoruz”

2024 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz İKMİB İhracatın Yıldızları ödül törenimizde, Türk kimya sektörümüzü küresel ticarette başarıyla temsil eden kimya ihracatçılarımızı ödüllendirmek için bir araya geldik. İKMİB çatısı altında kimya ihracatımızı emin adımlarla güçlü bir geleceğe taşımak için dünyanın dört bir yanında bayrağımız dalgalandıran ve ödüle layık görülen kimya ihracatçılarımızı gönülden kutluyoruz. 2024 yılında 30,8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olurken, ihracatın yıldızı olan kimya firmalarımızın öncülüğünde dünya ekonomisi ve küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen başarımızı sürdürdük. 2025 yılına da yüksek bir motivasyon ile başlayarak yılın ilk 4 ayında 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Biz de İKMİB olarak stratejik öneme sahip ürünleriyle 27 ana sektöre dokunan, 16 alt sektörüyle de Türk sanayisine ve ihracatına lokomotif olan kimya sektörümüzün gücüne güç katmak için dünyanın dört bir yanını odağına alan nitelikli faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz. 2025 yılı için belirlediğimiz 35 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak için de gece gündüz demeden küresel ticaretin kalbinin attığı her platformda Vizyon 2030 stratejimiz kapsamında kurguladığımız yol haritamız doğrultusunda ilerliyoruz. Kimya sektörümüz için 2030 yılında 50 milyar doları aşmayı arzu ettiğimiz ihracat hedefimiz için vizyoner adımlar atıyor ve bugünden geleceğe hazırlanıyoruz.” dedi.

Pelister: “Kimya Teknoloji Merkezi ile geleceğin kimyasının buluşma noktası olacak yeni

bir ekosistemin kapısını araladık”

Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda Kimya Teknoloji Merkezi hamlesiyle önemli bir eşikten geçtiklerini ifade eden Pelister, “165 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Kimya Teknoloji Merkezi’nde, modern donanıma sahip laboratuvarlarımızda Türkiye’de daha önce gerçekleştirilemeyen 39 test yapılıyor. Toplamda 209 farklı testin devreye alınması, bunlardan 100’ünün yakın zamanda uluslararası akreditasyonla belgelendirilmesiyle esasında geleceğin kimyasının buluşma noktası olacak bir ekosistemin kapısını araladık. Çünkü Bizim yerli ve milli imkanlarla test ve belgelendirme hizmeti sunacak, Türkiye’de bu alanda ilklere imza atacak, kimyada yenilikçi ürünlere kuluçka vazifesi görecek

ve özellikle kimya ihtisasına sahip bir teknoloji merkezine ihtiyacımız vardı. Sadece test ve laboratuvar hizmetleriyle değil, aynı zamanda kuluçka merkezimizden doğacak start-up projeleri, yerli teknolojiler, sertifikasyon hizmetleri ve danışmanlıklarla birlikte, Kimya Teknoloji Merkezi’nin inovasyonun kalbi olacağına inanıyoruz. İKMİB üyelerimizin nispi aidatlarıyla bir hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz Kimya Teknoloji Merkezimizi destekleyen, hızla hizmet almaya başlayan kıymetli üye firmalarımıza teşekkür ediyorum. İkinci hedef adımımız ise Türkiye Kimya Ajansı’nı kurmak. Ardından bunu taçlandıracak son adımız ise Türkiye’de yine ilk olacak bir Kimya Bilim Şehri kurmak. Önümüzdeki dönemde Türk kimya ihracatını küresel ticarette bir üst lige taşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.