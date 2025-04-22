Sabahın erken saatlerinde araçlarını satmak ümidiyle pazara gelen satıcılar, kalabalığa rağmen satışların oldukça düşük kaldığını dile getirdi. Araçlara yoğun ilgi olmasına rağmen, alıcıların genellikle sadece fiyat sorup pazardan eli boş ayrıldığı gözlendi. Vatandaşlar, bütçelerine uygun araç bulamamaktan şikâyet ederken, satıcılar da fiyat artışlarının sınırlı olmasına rağmen alım gücünün düşüklüğünden yakındı.

Sorgun’da oto kaporta ve galericilik yapan Fuat Akdağ, "Ramazan sonrası piyasanın hareketleneceğini düşündük ama maalesef öyle olmadı. Pazarda yoğunluk var gibi gözüküyor ama satış yok. Bakan çok, alan yok" ifadelerini kullandı.

İkinci el oto pazarına Yozgat merkezden gelen Mecnun Kaya ise, aracını 330 bin liraya satmak için pazara geldiğini belirterek, "Bayramdan sonra canlanır diye umut ettik. Şu an beklediğimiz gibi bir hareketlilik yok. Hem vatandaş hem de satıcılar için piyasanın açılmasını temenni ediyorum" dedi.

Sorgun’un Aşağıcumafakılı köyünden gelen Mustafa Özdemir de uzun süredir kullandığı 1993 model aracını takasla değiştirmek istediğini belirterek, "15 yıldır Toros kullanıyorum. Üzerine 100-150 bin lira ekleyip daha yeni bir araç almak istiyorum ama piyasa çok durgun. Piyasanın düzeni yok" diye konuştu.

Satıcılar ve alıcılar, önümüzdeki haftalarda piyasanın biraz olsun canlanmasını ümit ederken, internet üzerinden yapılan araç satışlarının fiziki pazarlara olan ilgiyi azaltması da durgunluğun başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.