Etkinliğe katılan basın mensuplarının yakından inceleyerek, yol koşullarında da ilk kez denedikleri yeni TIGGO7 ve yeni TIGGO8 modelleri, Chery markasına dair en güncel tasarım, teknoloji ve konfor gelişimini gözler önüne serdi. Marka olarak global pazarda 18 milyonu aşan bir kullanıcının beğenisine ulaştıklarını vurgulayan ve geçtiğimiz haziran ayında Chery’nin Çin’den uluslararası ülkelere 5 milyon adedi aşan ihracat rekoruna ulaştığını söyleyen Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Türkiye’de de 130 bine yakın bir müşteri kitlesine ulaştık kısa sürede. Bunların yaklaşık 100 binini TIGGO model ailemizi tercih eden tüketiciler oluşturuyor” dedi. Bu sene Chery Türkiye’nin kuruluşunun 3’üncü yılı olduğunu hatırlatan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, “Oldukça yüksek seviyede merak teşkil ediyoruz ve hâlâ da merak var. İnsanlar Chery ürünlerini anlamak, Chery teknolojilerini deneyimlemek istiyor. Bugüne kadar 12 milyona yakın tüketici internette bizi araştırıp web sitemizi ziyaret etmiş. Yarım milyona yakın, 400 bin civarı ziyaretçi showroomlarımıza gelmiş, gelmeye de devam ediyorlar. Oldukça güzel bir teşkilat kurduk. 56 bayi ile hizmet veriyoruz. Türkiye’deki coğrafi kapsama alanımız yüzde 93’e ulaşmış durumda. Bu da şunu sağlıyor, bugün Chery ile yola çıkan herhangi bir kullanıcı nereye giderse gitsin servis hizmeti alabilecek. Araçlarımız Türk toplumuna çok uygun. TIGGO ismi kaplandan geliyor. Yani Çin kaplanı yollarda geziyor. Yeni TIGGO, bizler için yepyeni Chery’yi temsil ediyor” diye konuştu.

Türkiye pazarında satışa sunduğu yenilikçi SUV modelleri ile üç yıla yakın süredir kullanıcılara konforlu ve akıllı sürüş deneyimi sunan Chery; yeni TIGGO7 ve TIGGO8 modellerini, TOSFED İstanbul Park’ta basın mensuplarına özel bir etkinlikte ilk kez kullanıma sunarak araçların teknolojileri, kalitesi ve konforunu gözler önüne serdi. İki farklı SUV modeli yakından inceleyerek test sürüşleri yapan basın mensupları, “Chery Teknolojisi”nin geldiği üst düzey seviyeye şahit oldular.

Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz!

Etkinliğin açılışında konuşan Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli başarılarla dolu bir yıldı. Öncelikle haziran ayında Chery, Çin’den uluslararası ülkelere 5 milyonu aşan ihracat rekoruna ulaştı. Bugün itibarıyla 5,5 milyon aracı uluslararası ülkelere ihraç etmiş bir marka konumundayız. Chery şu anda 120 ülkede 18 milyon kullanıcıya ulaştı. Bugün baktığımız zaman Chery, Global 500 şirketler sıralamasında 102 sıra birden yükselerek 233’üncü sıraya yerleşen, en hızlı gelişen otomobil şirketi. Bu gurur verici sonuçların yanı sıra eylül ayında da Hong Kong Borsası’nda ilk kez işlem hacmine ulaştık ve o günden bugüne şirket olarak borsada aktif rol alan konumdayız” dedi. Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan , “Türkiye’de de 130 bine yakın bir müşteri kitlesine ulaştık kısa sürede. Bunların yaklaşık 100 binini TIGGO model ailemizi tercih eden tüketiciler oluşturuyor. Bu sonuçlar bizim için çok çok önemli. Kullanıcıların memnuniyetine dayalı başta Google olmak üzere önemli şirketlerin gerçekleştirdiği araştırmalarda Chery, küresel pazarda ilk 50 marka arasında Çinli markaların lider temsilcisi konumunda” diye konuştu. Ahu Turan ayrıca, “Türkiye pazarı bizim için yalnızca büyüme potansiyeli taşıyan bir pazar değil; aynı zamanda kullanıcılarımıza en doğru ürünü sunmak için derinlemesine analiz yaptığımız bir merkez. Basından kullanıcılarımıza kadar aldığımız tüm geri bildirimler, Türkiye’de özellikle güvenlik, teknolojik kolaylık ve konforu bir arada sunan SUV modellerine güçlü bir talep olduğunu gösteriyor. Yeni TIGGO7 ve TIGGO8’in ürün geliştirme aşamalarında bu içgörüleri doğrudan dikkate aldık. Euro NCAP’te elde ettiğimiz 5 yıldızlı güvenlik standartları ve J.D. Power kalite araştırmalarındaki performansımız da bu yaklaşımın doğru olduğunu kanıtlıyor” açıklamasında bulundu.

Kullanıcılar Chery ürünlerini merak ediyor!

Chery’nin çok büyük teknolojilere sahip dev bir şirket olduğunu ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, “Şirket olarak mottomuz ‘Be somewhere, for somewhere’, yani ‘Bir yerde, o yer için’. Bu ne demek, Türkiye’de Türkiye için demek. Bugün 56 bayimizle Türkiye’nin yüzde 93’ünü kapsayan bir servis ve satış ağı sunuyoruz. Kullanıcılarımızın nereye giderse gitsin Chery güvencesini yanında hissetmesini istiyoruz. Biz Chery Türkiye olarak oldukça güzel bir teşkilat kurduk. Ayrıca bildiğiniz üzere güçlü bir SUV markasıyız. Türkiye’ye de güçlü SUV modellerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Türk toplumu buna yatkın. Aileler geniş, kullanım ihtiyaçları da bu yönde. Bu da TIGGO ailesinin Türkiye’de tercih edilme sebeplerinden biri. Türkiye’deki SUV kullanıcıları geniş iç hacim, üst düzey güvenlik, akıllı teknolojiler ve güçlü motor performansını bir arada görmek istiyor. Yeni TIGGO7 ve TIGGO8’i de tam olarak bu beklentilere göre konumlandırdık. Her iki model de günlük şehir içi kullanımda konfor, uzun yolda güven ve aile yaşamında çok yönlülük sunuyor. Markamıza yönelik merak ve ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 12 milyona yakın tüketici dijital olarak Chery’yi araştırdı ve 400 bin ziyaretçi showroomlarımızda araçları yakından inceledi. Bu ilgi, ürün stratejimizi doğru kurduğumuzu ve Türkiye kullanıcılarının beklentilerini doğru anladığımızı gösteriyor” dedi.

2025 yılının Chery Türkiye’nin kuruluşunun 3’üncü yılı olduğunu belirten Emre Özocak, “Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımızdan bu yana 3 yıl olmuş durumda. Yaklaşık 30-31 aydır satışta bulunuyoruz. 130 bine yaklaşan adette kullanıcıyı yollara Chery otomobiliyle beraber çıkarmış bulunuyoruz. Tabi bunu yaparken çok geniş kitlelere erişmiş durumdayız. Oldukça yüksek seviyede merak teşkil ediyoruz ve hâlâ da merak var. İnsanlar Chery ürünlerini anlamak, Chery teknolojilerini deneyimlemek istiyor” dedi. “Chery, sadece otomotiv üreticisi değil aynı zamanda bir robot üreticisi olmayı da hedefliyor. Robot piyasasında hâkim duruma gelmeyi planlıyor” diyerek gelecek planlarına da vurgu yapan Emre Özocak, ‘Be somewhere, for someone’ yani ‘Türkiye için Türkiye'de’ yolculuğumuz, bugün olduğu gibi yarın da uygun koşullarda daha geniş yelpazelerde devam edecek. TIGGO ismi kaplandan geliyor. Yani Çin kaplanı yollarda geziyor. Yeni TIGGO, bizler için yepyeni Chery’yi temsil ediyor” açıklamasında bulundu.

Yeni 4x4 seçeneği ile şık görünüm ve teknoloji sunan TIGGO7

Yeni Chery TIGGO7, C-SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefleyerek giriş seviyesini belirliyor. Chery, yeni nesil TIGGO7 modeliyle “her senaryo için performans ve koruma sunan SUV” anlayışını yeniden tanımlıyor. Yenilenen tasarım dili, akıllı teknolojiler, gelişmiş güvenlik özellikleri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan yeni nesil TIGGO7, günlük işe gidişlerden aile gezilerine, hafta sonu doğa maceralarına kadar her alanda “çok yönlü bir yaşam ortağı” olarak modern hayatın tüm alanlarına kusursuzca uyum sağlıyor.

Yenilenen modelin yüzen tavan tasarımı, görsel ağırlık merkezini yükselterek aracın daha dinamik ve dik bir duruş sergilemesini sağlıyor. Karakteristik Clawlight tasarımına sahip full LED ön farlar, güçlü bir ışık imzası ve modern bir görünüm sunuyor. Bununla birlikte Wildflare LED arka stop lambaları, keskin hatları ve güçlü ışık dağılımıyla aracın arka bölümüne dinamik bir karakter kazandırıyor. Modelde 19 inçlik Stiron alüminyum alaşımlı jantalar modern bir görünüm oluşturuyor.

Yeni TIGGO7, çevresel farkındalığı en üst düzeye çıkaran Çevre Algılama Sistemi ile donatıldı. Gelişmiş sensörler, radarlar ve kameralar aracılığıyla aracın etrafındaki alanı 360° değil, 540°’lik geniş bir perspektifle tarayarak sürücüye kapsamlı bir görüş sağlıyor. Sürüşün merkezine teknolojiyi alan yeni TIGGO7’nin birbiriyle bütünleşen dijital ekran yapısı, sürücüyle araç arasındaki iletişimi yeniden tanımlıyor. Yüksek çözünürlüklü 24.6 inç birleşik ekran, tüm sürüş bilgilerini ve multimedya içeriklerini tek bir akıcı yüzeyde bir araya getiriyor.

Yeni Chery TIGGO7, otoyol, şehir içi ve park dahil tüm senaryoları kapsayan 19 ADAS akıllı sürüş destek sistemiyle donatıldı. “Aktif tanıma”dan “zamanında müdahale”ye kadar uzanan kapalı bir güvenlik döngüsü oluşturuyor. ACC Adaptif Hız Sabitleyici, AEB Otomatik Acil Frenleme ve LKA Şerit Takip Asistanı birlikte çalışarak sürüş toleransını büyük ölçüde artırıyor, her yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Ayrıca Arka Çapraz Trafik Uyarısı & Freni, Trafik Sıkışıklığı Asistanı ve Sürücü Yorgunluk Uyarısı gibi sistemler sürüşü güvenli hale getiriyor.

Chery’nin 7 koltuklu amiral gemisi TIGGO8 ile üst sınıf konfor

Markanın Türkiye’deki amiral gemisi yeni TIGGO8 hem statik hem de hareket halindeyken premium konfor duygusunu üst seviyede yaşatıyor. 4’üncü nesliyle yollara çıkan yeni TIGGO8, 3 önemli alanda hayata geçirilen iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla artık çok daha iddialı bir otomobil haline geldi.

Yeni TIGGO8, aile kullanıcılarına sınıfının en üst seviyesinde konfor sunan tamamen elektrikli ön yolcu koltuğunu ilk kez tanıtıyor. Koltuk; bacak desteği, havalandırma, ısıtma ve masaj fonksiyonlarını entegre ediyor ve tüm bu özellikler merkezi dokunmatik ekran üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni 15.6 inç yüksek çözünürlüklü merkezi ekran; koltuk kontrolleri, ses ayarları, navigasyon ve sürüş modları gibi tüm temel araç fonksiyonlarını tek bir yerde topluyor. Yüksek performanslı bir işlemci ile güçlendirilen arayüz daha hızlı yanıt veriyor, daha net görüntü sunuyor ve daha kolay kullanılabiliyor. Test sürüşü etkinliğinde basın mensupları, çeşitli sürüş destek teknolojilerini de deneyimleme fırsatı buldu.

Yeni nesil TIGGO8, akıllı güvenlik alanında önemli bir adım atıyor. Geliştirilen 540° çevre görüş sistemi daha net görüntüler, daha geniş açı ve daha kararlı bir görüntüleme sunarak kör noktaları önemli ölçüde azaltıyor. Uyarı mesafesi kalibrasyonu ise gerçek sürüş davranışlarını daha iyi yansıtacak şekilde yeniden ayarlanmış durumda. ADAS paketi artık daha gelişmiş uyarı mantığına ve daha geniş izleme aralığına sahip; bu da yanlış uyarıları azaltırken daha yumuşak ve doğal müdahaleler sağlıyor. Beş yeni akıllı güvenlik özelliği (Sürücü Dikkat Uyarısı - DAI, Öndeki Araç Kalkış Hatırlatıcısı, Sürücü İzleme Sistemi - DMS, Çocuk Varlığı Algılama - CPD ve Akıllı Uzun Far Kontrolü - IHC) hem şehir içi hem de uzun yol senaryolarında güvenliği daha da güçlendiriyor. Geliştirilmiş 540° kamera sistemi ile iyileştirilen ADAS matrisi bir araya geldiğinde, yeni TIGGO8 statik algılama, dinamik tahmin ve acil durum tepkilerinde daha kapsamlı destek sağlıyor. TIGGO8 daha yüksek standartta akıllı aile mobilitesi sunuyor. Teknolojiyi evrimin ana itici gücü haline getirerek yeni TIGGO8; konfor, eğlence ve güvenlik dengesini yeniden tanımlıyor ve günümüz ailelerinin çok yönlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

1.6 TGDI motor ve 7DCT otomatik şanzıman kombinasyonu

Test sürüşleri yapılan yeni TIGGO7 ve TIGGO8 modelleri, Chery’nin en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış durumda. Chery’nin Türkiye dahil tüm dünyada yüksek satış adetlerine ulaşan yıldız modelleri, aynı zamanda markanın dünya genelinde, 80’in üzerinde ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatta önemli bir güç. Her iki model de Chery tarafından geliştirilen 1.6 TGDI motorla donatılmış durumda. Motor, 145 HP maksimum güç ve 275 Nm maksimum tork üretiyor. Motorla kombine edilen ıslak çift kavramalı GETRAG 7DCT şanzıman, motorun gücünü yola etkin bir şekilde aktarırken yakıt ekonomisini de destekliyor, yüksek verimlilik seviyesine katkı sağlıyor. İster ani şerit değiştirme manevraları olsun, ister orta devirlerde ani hızlanmalarda olsun, güç aktarma sistemi, gaz emirlerine anında hızlanma ile cevap veriyor ve hızlı vites geçişleriyle sürüş keyfini destekliyor. Test sürüşündeki iki SUV model, ürün stratejisi ve hedef kitle açısından üstün niteliklere sahip. Basın mensupları her biri ürünü kullanarak, yeni TIGGO7 ve TIGGO8’in ürün stratejisini yakından inceleme fırsatı buldu.

Euro NCAP’ten 5 yıldızlı sonuç!

Yeni Chery TIGGO7 ve TIGGO8, Euro NCAP’ten beş yıldızlı güvenlik standartlarını karşılayan kapsamlı bir koruma sistemiyle geliştirildi. Gövdesinin yüzde 60’tan fazlası yüksek dayanımlı çelikten oluşuyor; kritik bölgelerde sıcak şekillendirilmiş çelik kullanılarak son derece basınca dayanıklı bir yolcu kabini yapısı elde edildi.