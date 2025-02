22 Nisan 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yaptığı ziyarette Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulaştırma bakanları bir araya gelmiş, Basra Körfezi'nden başlayarak İngiltere’ye kadar uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl bin Muhammed el-Mezrui tarafından 4’lü işbirliği mutabakat muhtırası imzalanmıştı. 17 milyar dolar maliyetli proje, Irak’ın Basra vilayetinde bulunan Fav Limanı'ndan başlayarak iki ülkeye komşu olan Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Ovaköy'den geçerek Arap Körfezi’ni Avrupa’ya bağlayacak. Projenin başlanmasını bölge halkı heyecanla bekliyor. Karayolu ve demir yolunu barından projenin hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi bir katkı yapması bekleniyor.



İki ülkeye sınır köyde yaşayan vatandaşlar heyecanla bekliyor

Türkiye, Irak, BAE ve Katar’ın anlaşma imzaladığı Kalkınma Yolu'nun önemli ayaklarından biri olan Ovaköy, Habur Sınır Kapısı'na 15 kilometre uzaklıkta ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada bulunuyor. İkinci sınır kapısının açılmasını heyecanla bekleyen köy sakinleri, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Ovaköy’de açılacak olan yeni bir sınır kapısının gerek bölgenin kalkınması gerekse bölgede bir sanayi hamlesinin oluşmasında katalizör etkisi oluşturacağını söyleyen Ekonomist Mesut Balta, "İkinci bir sınır kapısının her açıdan gerek ülkemiz, gerek bölgemiz, gerekse ilimiz için ekonomik etkileri oldukça olumlu olacaktır. Bu sayede dış ticaretin gelişmesi ve yine değişik pazarların ulaşımı açısından oldukça olumlu etkisi olacaktır. Mevcut hali ile zaten Habur Sınır Kapısı’nda bazı sorunlar, bazı yetersizlikler görülebilmektedir. Bu yeni açılacak sınır kapısının özellikle hem bu teknik sorunların aşılması hem ülke ithalat ve ihracatı açısından oldukça stratejik bir konuma geleceği her açıdan belli bir özellik arz etmektedir. Bu nedenle bu sınır kapısının açılması ve işlevlik kazanması yönünden çalışmaların önemli ölçüde arttırılması ve bu konuda daha seri bir girişim yapılması, en azından bu stratejik sınır kapısının hizmete girmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu sınır kapısının gerek bölgenin kalkınması, gerekse bölgede bir sanayi hamlesinin oluşmasında da katalizör etkisi oluşturacağı açıktır. Böyle bir sınır kapısının açılmasını ve işlevlik kazanmasını bölge halkı olarak desteklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Ovaköy’de açılacak olan yeni bir sınır kapısının hem bölgeye hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacağını ifade eden Ovaköy Muhtarı Raşit Uçar ise, "Bizim köyümüzden Kalkınma Yolu'nun geçmesi, hat yolunun, tren yolunun geçmesinin tabii ki bölgemize, milletimize büyük katkısı olacağına hepimiz inanıyoruz, bekliyoruz. İnşallah güzel şeyler olacaktır, olacağından da eminim. Güzel şeyler olacak diyorlar inşallah, biz de heyecanla bekliyoruz. Özellikle köyümüze, bölgemize ve ülkemize büyük katkı sağlayacağına eminim. Çünkü Habur Sınır Kapısı artık kaldırmıyor. Görüyoruz her gün şoförlerin kalabalığını. İnşallah bir nebze de olsa hafifletecek. Memleketimize büyük bir katkı olur. Bütün memleket Habur’da, Habur üzerinde çalışıyor. Şart olduğunu, önemli olduğunu herkes biliyor ve görüyor. Kalkınma Yolu'nun yatırımlara çok fazla bir katkısı olacaktır. Gördüğünüz gibi köyümüzün tamamı ovadır. İkinci bir kapı açılırsa iş yerleri, gümrük sahaları, binlerce insan ekmek yiyecek" dedi.

Ovaköy sakinlerinden Serhat Uçar, "Biz yıllardır bu projeyi bekliyorduk. İyi şeyler bekliyoruz. İnşallah Kalkınma Yolu'nun bizlere çok büyük desteği olacak. Yıllardır bekliyorduk, nihayetinde bir somut delil, bir somut adım atıldı. İnşallah bölgemizde iyi şeyler olacak. Hayvancılıkta, tarımda, ticarette inşallah iyi şeyler yaşayacağız. Bir an evvel olmasını bekliyoruz. Vesile olan herkese teşekkür ederiz. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.