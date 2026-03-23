Seçimlere katılacak üyelerin oy kullanabilmesi için gerekli evrak teslimlerinin durumu, adaylar arasındaki güç dengelerini gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, mevcut Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve ekibi, yaklaşık 2 bin 481 üyeye ait evrakı birliğe ulaştırarak öne geçti. Rakip aday Timur Bozdemir ve ekibi ise 560 evrak teslim edebildi. Toplam 3 bin 41 üyeye sahip olan İHKİB’de, üyelerin evraklarını tamamlaması seçim günü oy kullanabilmelerinin ön koşulu olarak dikkat çekiyor.

Bu tabloya göre, Paşahan’ın seçilmesi halinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin önümüzdeki TİM seçimlerinde yeniden aday olmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak.

Seçim öncesi yaşanan bu gelişmeler, yalnızca İHKİB yönetiminin değil, aynı zamanda 17 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün stratejik önceliklerinin de şekillenmesinde etkili olacak. Küresel rekabet gücü, sektörel yatırım ve ihracat politikaları gibi kritik başlıklar, yeni yönetimin yol haritasıyla doğrudan ilişkilendirilecek.

Henüz sandıklar açılmamış olsa da, kulis bilgileri seçim yarışının büyük ölçüde Mustafa Paşahan lehine şekillendiğini gösteriyor. Kesin sonuç, seçim günü oyların sayılmasıyla belli olacak, ancak mevcut tablo, önümüzdeki dört yıl için İHKİB yönetiminin kim tarafından üstlenileceğine dair güçlü ipuçları sunuyor.