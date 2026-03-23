Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin temel okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ders, beceri temelli ve yaşamla ilişkili bir öğrenme yaklaşımıyla hazırlandı. Öğrenciler, bütçe planlama, kaynakları etkili kullanma ve dijital dünyanın finansal riskleri konusunda bilinçlendirildi.

Derslerde ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı farkındalık oluşturuluyor. Öğretmenler için hazırlanan ders planları ve materyallere EBA Akademi üzerinden erişilebiliyor.