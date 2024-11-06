Dünyada 60 binden fazla girişime erişimi bulunan Plug and Play ortaklığında İGA İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen “Teknoloji ve İnovasyon” etkinliğinde, farklı paydaşların da katılımıyla sürdürülebilir hava seyahati konusundaki yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmeler mercek altına alındı. Havalimanları, hava yolları ve startup'lar arasında karşılıklı iş birliğinin teşvik edildiği, ortak zorlukların tartışıldığı, havalimanı operasyonlarını optimize eden akıllı çözümlerin, paydaşlar arasında proje bazlı veri paylaşımının, veri odaklı yolcu deneyimi ve enerji verimliliğini artıran sürdürülebilir teknolojilerin değerlendirildiği etkinlik, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen'in açılış konuşmasıyla başladı. Havalimanları, hava yolları ve startup'lar arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizen Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı'nın havacılığın geleceğini şekillendirmek için sürdürülebilir uygulamalara ve ileri teknolojilere öncülük etme konusundaki kararlılığını vurguladı.



İGA İstanbul Havalimanı'nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ise, “İGA İstanbul Havalimanı İnovasyon Stratejisi ve Startup İş birlikleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Panel'de; akıllı havalimanları, veriye dayalı havalimanı deneyimi ile sürdürülebilirlik ve ESG (Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) konularına odaklanıldı. Ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı'nda proje ve POC yürüten startup'ların sunumlarına da yer verildi.

Etkinliğe katılan kurumlar arasında, IAG - Interniatonal Airlines Group, Cathay Pasific, Londra Heathrow Havalimanı, Aeroporti di Roma - Roma Havalimanı, Fraport, Viyana Havalimanı, Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, MNG Airlines ve DHL de bulunuyor.