Bazı internet sitelerinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi sponsorluğunda "Yabancı Damat Türk Gelin" programı yapıldığı ve bu projenin de sosyal medyada büyük tepki gösterildiği yönünde haberler yer alıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da adı geçen projeye ve İçişleri Bakanlığına tepki gösterdi. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği projeye bakın. Akıl tutulması diyeceğim ama tutulacak bir akılda yok ortada. Kızlarımıza yabancı damat arayacağınıza oğullarımıza iş bulacak ortam yaratın ki kızlarımıza evlenme teklif edebilsinler." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İçişleri Bakanlığı, 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor" iddiası yalanlandı. DMM'nin açıklamasında 'Böyle bir proje olmadığı gibi iddiaya konu STK ile İçişleri Bakanlığının ilgisi yok' denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "İçişleri Bakanlığı, 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor." iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Açıklamanın devamında "Böyle bir proje olmadığı gibi iddiaya konu Sivil Toplum Kuruluşu Harmony ile İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir ilgi veya ilişkisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.