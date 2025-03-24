"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunla Sınırlandırılabilir"

Bakan Yerlikaya, anayasal haklar kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin belirli kurallar dahilinde yapılabileceğine dikkat çekerek, "Bu hak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla sınırlandırılabilir" ifadelerini kullandı.

"Kamu Düzenini Bozmaya Yönelik Eylemler"

Yerlikaya, son günlerde bazı grupların toplantı ve gösteri hakkını istismar ederek kamu düzenini bozma girişiminde bulunduğuna dikkat çekti. Bakan, "Sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyorlar. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir" dedi.

Gözaltına Alınanlardan 12'si Terör Örgütleriyle Bağlantılı

19-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen izinsiz eylemlerle ilgili açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, bin 133 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunların 12'sinin farklı terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

"Gözaltına Alınanlar 17 Farklı Suçtan Adli İşlem Görmüş"

Açıklamanın devamında, "Gözaltına alınan şahısların, aralarında 'Uyuşturucu', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel Taciz/ İstismar', 'Kasten Yaralama' gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir" denildi.

Vatandaşlara Uyarı: "Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olun"

Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez" diyerek provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Son olarak, "Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleriyle vatandaşlara sağduyulu hareket etme çağrısında bulundu.