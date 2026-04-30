ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile ABD Marshals Servisi tarafından 17 Nisan’da Lakewood kentinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, İsrail makamlarının ihbarı sonrası takibe alındığı belirtildi.

ABD İç Güvenlik yetkilileri, Farkash’ın 2020–2023 yılları arasında İsrail’de işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle arandığını, yakalanmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, olayla bağlantılı olabilecek yeni mağdurların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Şüphelinin ABD’deki yasal süreci devam ederken, iade ve yargılama sürecine ilişkin kararın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.