Hava çekimleri, depolara ve boş arazilere taşınmış binlerce bisikletin soluğu kesilmiş istasyonlarla birlikte içler acı bir görünüm sunduğunu ortaya koyuyor. Görüntüler, otların arasından yükselen kablolar, güneş ve yağmur nedeniyle yıpranan bisikletlerle birlikte, sistemin ne kadar atıl hale geldiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Uygulama Kapalı, Sistem Uçuruma Gidiyor

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, İSbike’ın 2013’te faaliyete geçmiş olmasına rağmen 2023'ten bu yana mobil uygulamasının çalışmadığını belirtiyor. Uygulama pasif olduğu halde, fahiş zamların gündeme gelmesini eleştiren Yıldız şöyle diyor:

"Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım... Yoksa okullara hibe edelim, Anadolu'daki şehirlere hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın."

“Çöp Oldu Zaten, Bir de Zam Yapıldı”

Aslında durum yeni değil:

AK Parti döneminde kurulan sistem, yeni İBB yönetiminin ilgisizliğiyle 300 istasyon ve 3.000 bisikletten oluşan yapısını neredeyse “çöp alanına” çevirdi

2023 Aralık ayında "bakım-onarım süreci" başlatıldığı duyurulmuştu, ancak bir yılı aşkın süredir bisikletler bakım görmediği gibi çürümeye terk edildi.

Boş İstasyonlara, Yükselen Fiyatlara Tepkiler

İstanbullular, istasyonların boş kalmasına tepki gösteriyor. Daily Sabah, “boş bisiklet istasyonları, elektronik sistemlerin çalışmaması ve bakımsız görüntü” nedeniyle sistemin kullanılamadığını kamuoyuna aktarıyor Ayrıca, zam furyası da ayrı bir tepki unsuru: Kiralama ücretleri tam olarak iki katına çıkarıldı — 1 saatlik kiralama ücreti 22 TL’den 44 TL’ye, yıllık abonelik ücreti ise 574 TL’den 1.148 TL’ye yükseldi

Vatandaşlar Ses Veriyor

"İSBİKE sisteminin yeniden açılması" amacıyla sosyal platformlarda ve Change.org gibi mecralarda imza kampanyaları başlatıldı. Kullanıcılar, özellikle çevreye duyarlı ulaşım seçeneğinin yok olmasını eleştiriyor ve sistemin tekrar hizmete açık hale gelmesini talep ediyor