İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu ve şüpheli İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında şüpheli Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği iddia edildi. Ayrıca, şüpheli Çetin'in MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direkt Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Çetin'in adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanının yer aldığı iddiasıyla bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.