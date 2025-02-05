Konser ve Reklam Harcamaları Kentsel Dönüşümün Üzerinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sunduğu bütçeye göre, belediye 2025 yılında kültürel etkinlikler ve festivaller için 5 milyar 141 milyon TL ayırırken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 7 milyar 45 milyon TL kaynak aktardı. Buna karşılık, kentsel dönüşüm çalışmalarına ayrılan bütçe 3 milyar 700 milyon TL’de kaldı.

AK Parti döneminde İBB bütçesinin yüzde 5,5’i kentsel dönüşüme ayrılırken, İmamoğlu yönetiminde bu oran yıllar içinde gerileyerek 2025 bütçesinde yüzde 0,89 seviyesine düştü.

Üsküdar Eski Belediye Başkanı Türkmen’den Eleştiri

Üsküdar’ın eski belediye başkanı Hilmi Türkmen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB’nin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"İBB’nin eğlence ve etkinliklere ayırdığı bütçe, kentsel dönüşüme ayırdığı bütçenin 2 katına yakın. Üsküdar’da 10 ay geçti, kentsel dönüşüm adına elde var sıfır. Bitirdiğimiz dönüşüm konutlarının belediyeye düşen kısmı sahibinden.com’da satıldı, ancak gerçek hak sahiplerine bile teslim edilmedi. Yeni başlayan tek proje yok, hatta proje girişimi bile yok!"

Türkmen, İBB’nin “Üsküdar Yenileniyor” adıyla duyurduğu projeye dair hiçbir somut ilerleme kaydedilmediğini de vurguladı.

İstanbul’un Deprem Riski Göz Ardı mı Ediliyor?

Uzmanlar, İstanbul’da beklenen büyük Marmara depremine karşı acil tedbirler alınması gerektiğini sürekli dile getirirken, İBB’nin bütçe dağılımı tartışmalara neden oldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini savunan kesimler, mevcut bütçeyle depreme hazırlık sürecinin yetersiz kalacağını ifade ediyor.

İBB yönetimi ise bütçe önceliklerinin dengeli bir şekilde belirlendiğini ve İstanbul’un ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirileceğini belirtiyor. Ancak kamuoyundaki eleştiriler, özellikle kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık konularında beklentilerin karşılanmadığı yönünde yoğunlaşıyor.