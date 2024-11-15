Buna göre, AK Parti döneminde etkinliklerin gerçekleşme bedeli şöyle sıralandı:

2015: 70.483.843 dolar

2016: 109.508.837 dolar

2017: 130.637.187 dolar

2018: 126.970.213 dolar

Raporda 2019'un etkinlik harcaması AKP dönemi yönetimince 95 milyon dolar olarak belirlendi. Yılın son 6 aylık bölümünde Ekrem İmamoğlu yönetiminde yıl sonu gerçekleşme 59 milyon olarak ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun döneminde etkinliklerin gerçekleşme bedeli şöyle kaydedildi:

2020: 42.586.309 dolar

2021: 37.104.612 dolar

2022: 48.484.517 dolar

2023: 82.048.633 dolar

2024: 85.551.763 dolar

Raporda, AK Parti döneminde 4 yılda etkinliklere 437 milyon 600 bin dolar, Ekrem İmamoğlu döneminde 5 yılda etkinliklere 295 milyon 775 bin dolar harcandığı ifade edildi.

"HARCAMA KALEMLERİ AYNI"

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB’nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.