Medya A.Ş., CHP'nin 2023 yılı kurultayı için bin 200 cep telefonu alındığı ve bu telefonların delegelere dağıtıldığına dair ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Ayrıca, bazı gazetecilere şirket bütçesinden ödeme yapıldığına dair söylemler de reddedildi. Şirketin açıklamasına göre, iddialar gerçek dışıdır ve Sayıştay müfettişlerinin incelemelerinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Medya A.Ş.'nin avukatları, Bekir Tiryaki hakkında "iş ve çalışma hürriyetini ihlal" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından dava açarken, Levent Gültekin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç uydurma" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Ayrıca, Nuray Başaran, Mustafa Toköz, Cem Küçük ve TGRT Haber'e karşı ise 3 milyon TL'lik tazminat davası açıldı.

Sosyal Medyada Açıklama Yapıldı

Medya A.Ş., şirketin tüm faaliyetlerinin Sayıştay müfettişleri tarafından incelendiğini ve herhangi bir hataya rastlanmadığını belirtti. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğunu yineledi ve söz konusu "sözde gazeteci grubu" ve trol ağlarıyla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Bu hukuki süreç, Medya A.Ş.'nin itibarsızlaştırılmaya yönelik iddialara karşı aldığı sert bir tavır olarak dikkat çekiyor.