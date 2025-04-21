Abbas, İBB’nin üst düzey yöneticilerini hedef alan açıklamalarında, seçim öncesinde şirketlerden doğrudan para toplandığını, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığını ve ihalelere müdahale edildiğini öne sürdü.

Murat Ongun ve Ertan Yıldız'a Ağır Suçlamalar

Abbas’ın iddialarına göre, 2023 yılında başlatılan Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun bulunuyordu. Abbas, Londra’da yaptığı bir ziyaret sırasında kullanılan teknolojinin güncelliğini yitirmiş olduğunu fark ettiğini ve projede yolsuzluk şüphesinin bu noktada doğduğunu belirtti. Kayıtlarda yer alan 43 milyon TL’lik harcamanın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Abbas, bu harcamaların detaylarını 22 milyon TL işçilik, 8 milyon TL cam değişimi, 7 milyon TL teknik gider ve 6 milyon TL kayıtsız ödeme şeklinde açıkladı.

"13 Milyon TL Doğrudan İstendi"

Daha da dikkat çekici olan, Abbas’ın iddiasına göre Murat Ongun ve İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, müzenin yüklenici firmasından 13 milyon 250 bin TL talep etti. Bu miktarın, CHP Zeytinburnu adayı ve seçim çalışmaları için kullanılmak üzere istendiği, paranın ise Barış Kılıç aracılığıyla transfer edildiği ifade edildi.

Ramazan Yardımı Gibi Gösterilen Seçim Fonu

31 Mart yerel seçimleri öncesinde bazı şirketlerden “Ramazan yardımı” adı altında doğrudan para toplandığını söyleyen Abbas, bu talimatın Ertan Yıldız tarafından verildiğini belirtti. Oluşturulan medya fonuna Kültür A.Ş.’nin 9 ila 10 milyon TL aktardığı öne sürüldü.

Yurt Dışı Varlık ve Mülk İddiaları

Abbas, projeye ilişkin Sayıştay denetimi öncesinde 38 milyon TL’lik bir açık oluştuğunu ve bu açığın alt yüklenicilere kapattırılmaya çalışıldığını iddia etti. Ayrıca, projeye dahil olduğu belirtilen Barış Kılıç’ın Hollanda’da tekne, Abbas’ın yardımcısının ise İstanbul Moda’da ev satın aldığı bilgilerini verdi.

Operasyon Öncesi Kriz Toplantısı

İfade sürecinde önemli bir başka iddia ise operasyon öncesinde yapılan toplantılar oldu. Abbas, operasyon başlamadan yaklaşık iki hafta önce iki kez toplantı yapıldığını ve bu toplantılarda ifade verilecek konuların avukatlar eşliğinde kararlaştırıldığını belirtti. İBB'deki bazı isimler hakkında sınırlı bilgi verilmesi ve tüm çalışanların “ağız birliği” yapması yönünde karar alındığını da dile getirdi.

Yargı Süreci Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" gibi ciddi suçlamalarla dosyada yer aldığı bildiriliyor. Soruşturma kapsamında gözler, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni gelişmelere çevrildi.