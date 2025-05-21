Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinde genel müdür olarak görev yapan Yağmur Cansu Y. ve müdür yardımcısı Adem B., “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Harita mühendisi olduğunu belirten Yağmur Cansu Y., Güney Cebeci döküm sahasında yapılan faaliyetlerle ilgili olarak, “MAPEK onaylı protokol kapsamında sahada dolgu çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bu dökümler fiş veya fatura karşılığı mı yapılıyor, bilmiyorum. Kamyonların nereden geldiği ya da kimler tarafından yönlendirildiği konusunda da bilgim yok” dedi.

İlk etapta İBB ile maden işletmeciliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ancak zamanla projenin yol yapımı ve derin ıslah çalışmalarına evrildiğini belirten Yağmur Cansu Y., İBB’ye bağlı İSFALT A.Ş. yetkililerinin de süreçte aktif rol aldığını söyledi.

“Huzur Hakkı Adı Altında Ödeme Yapılıyordu”

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren diğer şüpheli Adem B. ise çalıştığı Kuzey İstanbul Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.’nin, 2021 yılında Cebeci bölgesindeki iki madencilik firmasının büyük hisselerini devraldığını belirtti. Adem B., “Bir toplantıda Murat Gülibrahimoğlu, ‘Ben burada emanetçiyim, hisseleri İSFALT’a devretmek üzere alıyorum’ dedi. Bu kişilere huzur hakkı adı altında ödemeler yapıldığını biliyorum” diye konuştu.

Agrega satışının yapıldığı Güney Cebeci sahasında dışarıdan döküm yapılmadığını savunan Adem B., yakındaki bir alanda İSFALT’ın sütre yapımı için döküm işlerinin yürütüldüğünü, ancak bu işin ihale süreci hakkında bilgisinin olmadığını dile getirdi.

“125 Milyon Lira Gönderildi, Devir Yapılmadı”

Adem B.’nin ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri ise, 2024 yılı Kasım ayında yaşandığı belirtilen para transferiyle ilgiliydi. Şüpheli, “Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu’nun şahsi hesabına şirketin yarısının devri için 125 milyon TL gönderdi. Ancak bu paraya rağmen herhangi bir devir işlemi gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

İfade tutanaklarında yer alan bilgilere göre, bahse konu şirketin değerinin 7 ila 8 milyar lira arasında olduğu tahmin ediliyor. Adem B., kendisinin sadece maaşla çalışan bir personel olduğunu ve hiçbir yasa dışı faaliyetin içinde yer almadığını savundu.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB ve iştirakleri ile özel şirketler arasındaki maddi ilişkiler, döküm ve hafriyat izinleri ile milyonlarca liralık para transferlerini mercek altına alıyor. Soruşturma kapsamında yeni şüpheli ifadelerinin alınması ve belge incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.