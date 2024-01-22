İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla başlattığı kira yardımında güncellemeye gitti.

İBB Basın Danışmanlığı'nın aktardığı bültene göre, kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 artırıldı. İBB Encümeni'nden geçen karara göre İstanbul’da ikamet eden maliklere 18 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 TL kira yardımı 7 bin TL’ye çıkarıldı.

Kiracılara 12 ay boyunca sağlanan aylık 4.500 TL yardım da yine 7 bin TL’ye çıkarıldı. Binada ikamet etmeyen maliklere ise 18 ay boyunca aylık 3 bin TL tutarındaki yardım yüzde 50 artırıldı ve 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca İBB’den kira yardımı alanlar aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımından da yararlanabileceği belirtildi.

KİRA DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILACAK?

İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali tespit edilen 1.556 binada yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, riskli yapı tespitinin ardından tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile İBB kira yardımına başlayacak.