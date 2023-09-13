Görüntülerde, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki Altunizade istasyonuna ait yürüyen merdivenlerin bir grup genç tarafından durdurulduğu, A Haber muhabirinin metro çıkışında beklediği ve ardından aynı gençlerle "çalışmayan" yürüyen merdivenlere ilişkin konuştuğu görülüyor.

A Haber muhabiri de söz konusu kurgu haberinde "Biz burada mikrofon uzatmasak bu sorun emin olun giderilmeyecekti" ifadelerini kullanıyor.

Yürüyen merdivenleri kapatan sabotajcılar İBB’nin çalışmadığını iddia ederek, “82 var ve çalışmıyor” dedi bir başkası ise, “Çile bitmesini bekliyoruz” dedi.

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına binip şehri gezen köpek Boji’den rahatsız olan troller ceplerinde taşıdıkları dışkı ile ‘Boji toplu ulaşım aracına pisledi’ iftirasını da atmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da son günlerde metrolarda görüntülenen sabotaj eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait” dedi.

14 duraklı hattın Feshane İstasyonu’ndan tramvaya binen İmamoğlu, yolculardan vatandaşların gelen şikayet ve önerileri de dinledi.

Metre hatlarını İstanbul'da ulaşımın ana gövdesi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren İmamoğlu, metrodaki sabotaj görüntüleri içinde şöyle konuştu: "Bazen merdivenlerimize, şuna buna müdahale eden insanlar oluyor. Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait ve çok önemli. Büyük paralar harcanıyor."

İşte İBB'nin sosyal medya hesabından "İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" başlığı ile yapılan o video paylaşım:

İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin. pic.twitter.com/iQhiFeu2ld — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 12, 2023

A HABER MUHABİRİ KARATAŞ'TAN İBB'YE ÇAĞRI: SAATİYLE VERİN!

A Haber muhabiri Karataş, "İBB, dürüstse görüntüleri saatiyle versin. Biz o gençlerden önce mi oradaydık? Sonra mı? Murat Ongun montaj yaparak gerçekleri İstanbullulardan saklayamaz. Gençlerin tek suçu yürümeyen merdiven gerçeğini ortaya çıkarmaktı." dedi.

Suçlanan gençler ise "A Haber'den 40 dakika önce oradaydık" açıklamasını yapmıştı.