HYSPEC, hibrit motorların karşılaştığı zorlu koşullar için özel olarak oluşturulmuş bir performans standardı olarak öne çıkıyor. HYSPEC standardına sahip madeni yağlar, motor içinde oluşan kirleticilere karşı direnç, aralıklı motor çalışmasına karşı yağın adaptasyonu ve sistem genelinde verimliliğin korunması gibi üç temel zorluk alanında, endüstri standardına göre %25 avantaj1 sağlayacak şekilde geliştirildi. HYSPEC, bir ürün değil; Castrol’ün bir performans standardıdır.

“Castrol, HYSPEC ile sektör için referans noktası oluşturuyor”

Tamamen elektrikli araçlara geçiş öncesinde hibrit araçların önemli bir rolü olduğunu belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, “Castrol olarak ilk hibrit araçların yollara çıkmasından bu yana bu teknoloji üzerinde kapsamlı ve yoğun çalışmalar yapıyoruz. Elektrifikasyonla birlikte otomotiv dünyasında hibrit araçların sayısı hızla artarken, bu araçlara özel motor yağı ihtiyaçları da gündeme geliyor. Motor yağları için küresel düzeyde geçerli endüstri standartları bulunsa da, bu standartlar hibrit motorların kendine özgü teknik ihtiyaçlarını kapsamlı şekilde değerlendiremeyebiliyor. Castrol bu alanda mevcut standartların ötesine geçerek hibrit motorlara özel performans kriterlerini temel alan HYSPEC standardını geliştirdi. HYSPEC, yalnızca ürün performansını belgelemekle kalmıyor; aynı zamanda hibrit araçlar için sektörde yeni bir referans oluşturuyor” dedi.

Gerçek yol koşullarında test edildi

HYSPEC, 25 yılı aşkın hibrit motor teknolojisi tecrübesi ve 2 milyardan fazla veri noktasının analizine dayanıyor. Hibrit motorların günlük kullanım koşullarında nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamak adına Castrol, bir yıl süren kapsamlı bir test süreci yürüttü. Mild hibrit, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlulardan oluşan 10 araçlık test filosu, 300 bin kilometreden fazla yol kat etti. Gerçek sürüş senaryolarında gerçekleştirilen testlerde 7 bin saati aşan motor çalışma verisi toplandı ve her 3 bin kilometrede bir fiziksel yağ numuneleri alındı. Bu saha testleri sayesinde Castrol, hibrit araçların karşılaştığı üç temel teknik zorluğu net şekilde tanımladı. Bunlar, motor içinde oluşan kirleticilere karşı güçlü direnç ihtiyacı, aralıklı motor çalışmasına karşı uyum ve sistem genelinde termal verimliliğin korunarak yakıt tasarrufunun optimum seviyede tutulması gerekliliği oldu.

Bu doğrultuda geliştirilen HYSPEC standardı, mevcut endüstri standartlarına ek olarak, hibrit motorların günlük koşullarına uygun yeni performans kriterleri sunuyor. Bu standarda uygun olarak geliştirilen HYSPEC logolu Castrol EDGE ve Castrol MAGNATEC ürünleri, en zorlu koşullarda dahi üstün koruma ve verimlilik sağlıyor.

“İlerlemenin olduğu her yerde Castrol imzası”

Castrol’ün yalnızca hibrit motorlara değil, elektrikli araçlara ve enerji altyapılarına da çözümler sunduğunu belirten Nilay Tatlısöz, “Hareketin olduğu her yere imzası atan Castrol, ileri teknolojisiyle öncülüğe önem veren bir şirket. Hibrit araçların yanı sıra hareketin olduğu her alanda yer alan Castrol, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği Castrol ON ürünüyle de öncü konumda. Castrol ON ürünlerimiz bugün dünyada üretilen her üç elektrikli araçtan ikisinde üretim aşamasında tercih ediliyor. Bunun yanında veri merkezleri gibi yeni nesil enerji altyapılarında da soğutma ve verimlilik konularında sıvı mühendisliği gücümüzle yer alıyoruz” dedi.