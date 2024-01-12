Heyecanlı bekleyiş sürerken birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın başkan adayları bir bir açıklanmaya devam ediyor. Konya’nın Ereğli İlçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Milliyetçi Hareket Partisi’nden, mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu oldu.

Oprukçu, adaylığının açıklanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Başkan Oprukçu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak seçimlerden Cumhur İttifakı’na yakışır bir oy oranıyla zaferle ayrılacaklarına inandığını ifade etti.

Oprukçu; “Bir ve beraber olarak başarıyı göğüslemek istiyoruz. Huzur şehri Ereğli’yi inşallah AK partimizle, Milliyetçi hareket Partimizle el birliği ve gönül birliği içerisinde inşa edelim istiyoruz, birlikte başaracağız” diye konuştu.

EREĞLİ BELEDİYESİNİ İKİ DÖNEM BAŞARIYLA YÖNETTİ

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 1958’de Konya Ereğli’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ereğli’de tamamlayan Hüseyin Oprukçu İvriz Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Ankara’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi dalında yüksek lisansını tamamladı.



Ankara Gazi Üniversitesi’nde, sosyal hizmetler personeli olarak göreve başladı. Daha sonra, Kamu İşverenleri Sendikası’nda uzman olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü’nde görev alan Oprukçu bu kurumda müfettiş yardımcısı, müfettiş, başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini ifa etti.



2009 yerel seçimlerinde MHP’den Ereğli Belediye Başkanı seçilen Oprukçu, bu görevini 2014 yılına kadar başarıyla sürdürdü. Belediyecilik hizmet ve çalışmalarına daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı ve ASKİ Genel Müdürü olarak devam etti.



Hüseyin Oprukçu, tüm bilgi, birikim ve tecrübeleriyle hizmet etmek üzere 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci defa Ereğli Belediye Başkanı seçildi. Oprukçu, Belediye Başkanlığı dönemlerinde Ereğli’nin organize sanayi, doğalgaz başta olmak üzere, ulaşım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı. İlçenin 18 imar uygulamasını gerçekleştirdi. Çevre değerlerine özelikle önem veren Oprukçu Ereğli’ye bir çok park ve bahçe kazandırdı. Oprukçu, Belediye Başkanı olarak ilçede özelikle organik tarımın ve yerel ürünlerin gelişmesine öncülük etti.

Tükiye’nin önemli meyvacılık, tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Konya Ereğli, 150 bini aşan nüfusuyla ülkemizin bir çok vilayetinden daha büyük.

Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ülkemizde vilayet olma potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olan Ereğli’nin il olabilmesi için gayret gösterdiklerini de söylüyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin oprukçu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın Ereğli Belediye Başkanı adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar seçime girecek.