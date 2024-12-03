Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hüseyin Altın’ın isminin verildiği bilgi evi, sanatçının hatırasını yaşatmaya devam ediyor. Erzurum'da geniş bir kitle tarafından sevilen Altın, 23 Temmuz 2016'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hilal Altın'dan Teşekkür Mesajı

Anma etkinliğinde Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın, babasına gösterilen vefadan dolayı teşekkürlerini ileterek, “Onun eserleri hala dillerde ve gönüllerde. Babam ile gurur duyuyorum ve ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden Anlamlı Mesaj

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin de Hüseyin Altın’ı anmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Onun parçaları hepimizin yaşamlarına ufakta olsa dokunmuştur. Mekanı cennet olsun” dedi.