İlk turda üçte iki çoğunluğun aranmasına rağmen yeterli oya ulaşılamazken, ikinci turda da beşte üç çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine üçüncü turda ad çekme yöntemine geçildi.

Yeni üyeler belli oldu

Ad çekme yöntemiyle yapılan üçüncü tur sonunda Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçilen beş isim şu şekilde belirlendi:

Fuzuli Aydoğdu (Yargıtay Üyesi)

Hakan Yüksel (Yargıtay Üyesi)

Seyfi Han (Yargıtay Üyesi)

Cengiz Aydemir (Danıştay Üyesi)

Alişan Tiryaki (Öğretim Üyesi / Avukat)

Oylamaların ilk turuna 344, ikinci turuna ise 363 milletvekili katıldı. İlk turda 2 boş, 20 geçersiz oy kullanılırken, ikinci turda bazı adaylar 200’ün üzerinde oy alsa da gerekli çoğunluk sağlanamadı.

HSK üyeliği için yapılan bu seçim, yargı bağımsızlığı ve adalet sisteminin işleyişi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Seçilen beş üye, kurulda dört yıl boyunca görev yapacak.

Yeni üyelerin, yargı camiasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği ve HSK’nın önümüzdeki dönemde alacağı kararlar merakla bekleniyor.