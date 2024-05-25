Kurul, Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin pay başına 55 liradan, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 34,68 liradan ve Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 22,98 liradan ilk halka arzına onayladı.

ALTINKILIÇ GIDA

Yarım asra yakın tecrübesiyle kaliteli üretim ve sağlıklı ürün vizyonundan ödün vermeden büyüyen, kefiri kefir yapan, peynirin önde gelen, Türkiye’de endüstriyel olarak kefirin ilk üreticisi Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı yoluyla halka arz olacak Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 78 milyon 115 bin TL’den 112 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. 33 milyon 885 bin TL nominal değerli paylar, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek. Borsa’dan talep toplama ve satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda, eşit dağıtım yöntemi uygulanacak ve halka arz 778,7 milyon TL büyüklükte olacak. Halka açıklık oranının ise % 30,25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kurul, Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ’nin pay başına 55 liradan, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 34,68 liradan ve Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ’nin 22,98 liradan halka arz olacaklar.

YİĞİT AKÜ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Yiğit Akü 29-31 Mayıs arasında halka arz taleplerini toplayacak. Bireysele eşit yöntemle dağıtım gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL ve 75.000.000 adet lot dağıtımı gerçekleşecek. “YIGIT” borsa koduyla Bist100’de işlem görecek.

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 34,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Buna ek olarak Yiğit Akü, 250.000.000 TL değerindeki sermayesini 50.500.000 TL artırarak 300.500.000 TL’ye yükseltecek.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Türkiye’nin ilk lojistik şirketi Horoz Lojistik halka arz oluyor. Onay alan Horoz Lojistik’in halka arzında, şirket ortağı Taner Horoz’a ait 2.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar satışa sunulacak. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, yine Taner Horoz’a ait 4.100.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilebilecek. Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 55 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılar tarafından satın alınabilecek. Horoz Lojistik halka arz ile birlikte 72.488.084 TL değerindeki sermayesini 18.000.000 artırarak 90.488.084 TL’ye çıkaracak.