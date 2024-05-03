Honda’nın farklı segmentlerden oluşan geniş ürün gamının ve yeni modellerinin sergileneceği etkinlikte her yaştan motosiklet severin keyifli vakit geçirebileceği aktiviteler, söyleşiler, yarışmalar, seminerler ve test sürüşleri olacak.

Her geçen gün artan mobilite ihtiyacını karşılamak adına motosikletin önemine dikkat çekmek isteyen Honda, Türkiye’de motosiklet kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. Uzun yıllardır Motosiklet Gelişim Merkezi’nde binlerde kişiyi güvenli sürüş ile tanıştıran Honda, motosiklet kullanıcılarını ve motosiklet severleri bir araya getireceği Motosiklet Günleri etkinliğinin üçüncüsünü 10 – 11 – 12 Mayıs 2024 tarihlerinde Honda Motosiklet Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Motosiklet tutkunları için yeni modellerin ön gösteriminin yapılacağı, test sürüşlerinin düzenleneceği, söyleşilerin, simülasyonların, yarışmaların, eğitimlerin ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Honda Motosiklet Günleri’nde hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler gün boyunca devam edecek. Etkinliğe katılım, hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden doldurulan form aracılığı ile oluşturulan davetiyedeki QR kod kullanılarak ücretsiz olarak sağlanacak.

Yeni motosiklet modelleri ilk kez sergilenecek

Türkiye’nin 9 yıldır üst üste en çok satan motosiklet markası olan Honda’nın farklı segmentlerdeki geniş ürün gamının sergileneceği Honda Motosiklet Günleri’nde katılımcılar ayrıca yılsonuna kadar satışa sunulacak olan SH125i modelini de görebilecek.

Honda’nın sevilen modellerini deneyimleme imkânı

Honda Motosiklet Günleri’nde katılımcılar Adventure, Bigscooter, Naked, Off-road, Supersport, Touring, Sporttouring, Scooter ve LMC segmentlerinden 22 farklı model ile test sürüşü gerçekleştirebilecek. Honda’nın üstün mühendisliği ve teknolojisiyle dikkat çeken modellerini deneyimlemek isteyenler hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden etkinlik süresince istedikleri gün ve saat için randevu oluşturarak test sürüşü yapabilecek.

Motosiklet dünyasının öne çıkan isimleri deneyimlerini paylaşacak

Motosiklet tutkunlarının sosyal medyada en çok takip ettiği isimler de Honda Motosiklet Günleri’nde olacak. Hem motosiklet sürüş deneyimlerini hem de takipçilerinin merak ettikleri konularda görüşlerini paylaşacak isimlerin yer alacağı söyleşilerde, katılımcılara motosiklet dünyasının dinamikleri hakkında bilgi verilecek. Söyleşi yapacak isimler, Honda’nın temel ilkeleri arasında da yer alan güvenlik başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı sürüş rotalarındaki deneyimlerini ve Honda modellerine yönelik kullanıcı yorumlarını da paylaşacak.