Bakan Uraloğlu, Samsun Yeşilkent Kavşağı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, hızlı tren hattının ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum kesiminde yapım çalışmalarına başlandığını söyledi. Projenin, Ankara merkezli olarak Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Yeşilkent Kavşağı ile yıllık 645 milyon lira tasarruf

Samsun’un ulaşım altyapısına yönelik yatırımların artarak süreceğini ifade eden Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı’nın şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını belirtti. Kavşak sayesinde zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Ayrıca yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımının azaltılacağını kaydetti.

Günlük ortalama 50 bine yakın aracın geçtiği Yeşilkent Kavşağı’nın, kollarıyla birlikte toplam 9 kilometre uzunluğunda modern standartlarda yeniden düzenlendiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında 2 altgeçit, 2 ilave köprü ve 1 üstgeçit köprüsünün inşa edildiğini aktardı.

Samsun’a 24 yılda 91 milyar liralık yatırım

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti. Bölünmüş yol uzunluğunun 120 kilometreden 321 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağının ise 119 kilometreden 396 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Samsun’un Karadeniz Sahil Yolu ile Sinop ve Sarp’a, bölünmüş yollarla ise Amasya, Çorum ve Ankara’ya bağlandığını belirten Uraloğlu, kentin doğu-batı ve kuzey-güney transit koridorlarında kritik bir geçiş noktası haline geldiğini vurguladı.

Demiryolu ve lojistik yatırımları sürüyor

Samsun’daki demiryolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Samsun-Sivas hattının tamamen yenilenerek sinyalli hale getirildiğini, Gelemen’de 258 bin metrekarelik lojistik merkezin hizmete alındığını söyledi. Havza OSB’yi demiryolu ağına bağlayacak iltisak hattının yapımına başlandığını da kaydetti.

Hızlı tren hattının Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birbirine bağlayacağını belirten Uraloğlu, bu koridorun İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki yük trafiğini azaltacağını ve Türkiye’yi küresel lojistikte daha güçlü bir konuma taşıyacağını ifade etti. Ayrıca 509 kilometrelik Samsun-Sarp Demiryolu Projesi’nin de gündemde olduğunu açıkladı.

Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı müjdesi

Konuşmasında yeni bir müjde paylaşan Bakan Uraloğlu, Kılıçdede–Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ihalesinin bu ay içinde yapılmasının planlandığını söyledi. 13,3 kilometre uzunluğundaki ve 16 istasyondan oluşacak hattın İlkadım, Canik ve Kamu Kampüsü’ne hizmet vereceğini belirtti. Ayrıca mevcut tramvay hattı için 10 yeni tramvay aracının teslimatına başlanacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını Yeşilkent Kavşağı’nın Samsun’a hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve çok sayıda davetli katıldı.