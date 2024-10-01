Kontrol Kesim Levhası Nedir?

Trafik işaret levhaları, yol ve çevresinin genel özelliklerini yazı ve sembollerle sürücülere ve yayalara aktarılmasını sağlar. Bu nedenle trafik işaretleri ve trafik levhaları hem sürücüler hem de trafiğin genel akışı için oldukça önemlidir. Türkiye’de karayollarının yapımı ve düzeninden sorumlu kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğü, 1950 yılında kuruldu. Kuruluş yıllarında mevcut yolların bakımı ve onarımı çalışmalarını yürüten kurum aynı zamanda ana güzergahlarda yolların yenilenmesi için de çalışmalar yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 3.532 kilometresi yol olmak üzere toplam 68.580 kilometre yol ağına sahiptir.

Kontrol kesim levhaları da, Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dâhil yollar üzerinde, yolu tanımak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor. Kontrol kesim işareti, bulunulan yolun ya da yerin karayollarına göre konumunu gösteriyor. Herhangi bir acil durumda 112’ye bu kodla bildirim yapılabiliyor.

Kontrol Kesim Levhaları Nasıl Okunur?

Kontrol kesim levhasının üzerinde yer alan koordinat, enlem ve boylam bilgisi değil. Levha üzerinde yer alan sayılar karayolunun adı, kesim numarası ve kaçıncı kilometresinde olduğuna dair bilgileri içeriyor.

Örnek üzerinden incelendiğinde, “650” karayolunun adını, “14” ise kontrol kesim noktasını gösteriyor. Kontrol kesim noktası her kavşaktan sonra bir sayı artar. En altta yer alan “001” ise kilometre bilgisini belirtmektedir.

Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleme Standartları 2020 kitapçığında yer alan ifadeye göre bu işarete kontrol kesim levhası deniliyor. Olası bir acil durum anında bu tabeladaki bilgileri paylaşarak olayın meydana geldiği konuma yardım çağırmak mümkün.

