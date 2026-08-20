Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Adana'da yaşayan Darendeli hemşerilerini ziyaret ederek 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'ne davet etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Adana'da yaşayan Darendelilerle bir araya gelerek 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'ne davette bulundu.

Adana'daki Darendeli hemşehrilerini iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek hasret giderdi. Görüşmelerde Darende'nin geleceği, ortak değerler ve memleket sevdası üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Hemşehrileriyle kurulan gönül bağının festival coşkusuyla daha da güçleneceğini belirten Bozkurt, tüm Darendelileri festival etkinliklerine katılmak üzere Darende'ye davet etti. Bozkurt, 'Darende bizim en büyük sevdamız' ifadelerini kullandı.