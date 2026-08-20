Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı, Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde geniş katılımlı bir 'Parti Katılım ve Rozet Takma Töreni' gerçekleştirdi. Kardeşlik ve dayanışma havasında geçen organizasyonda, Gaziantep'in köklü 12 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri MHP saflarına katıldı.

Katılım töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gaziantep genelinde her geçen gün daha da büyüdüğünü, halkın Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşuna ve çalışmalarına olan inancının arttığını söyledi.

Gaziantep'te bugün dünden daha güçlü bir teşkilat yapısına ulaştıklarınınaltını çizen MHP Gaziantep İl Başkanı Kılıç, 'Aynı ülküde buluşan gönüllerle MHP ailemizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzla geleceğe son derece emin adımlarla ilerliyoruz. Gaziantep'imizde partimize gösterilen bu büyük tevaffuk ve katılım, gücümüze güç katmaktadır. Dün neredeysek bugün daha ilerideyiz; yarın çok daha güçlü bir MHP ile Gaziantep'e ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ailemize katılan tüm muhtarlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize 'hoş geldiniz' diyorum' dedi.

12 mahalle muhtari ve çok sayıda vatandaş MHP saflarına katıldı

Aktoprak Mahalle Muhtarı Ahmet Bayram'ın öncülüğünde gerçekleşen toplu katılım töreninde; Göksuncuk Mahalle Muhtarı Hüsamettin Sarıoğlu, Yığınlı Mahalle Muhtarı Kadir Baygün, Beylerbeyi Mahalle Muhtarı Bülent Ertenlice, Karacaburç Mahalle Muhtarı Servet Yılmaz, Bağbaşı Mahalle Muhtarı Behlül Polat, Mahalle Muhtarı Adil Yılmaz, Sefaşehir Mahalle Muhtarı Hüseyin Şimşek, Karpuzkaya Mahalle Muhtarı Orhan Taşkın, Karacaören Mahalle Muhtarı İsa Yiğit, Karakesek Mahalle Muhtarı Mehmet Avan ve Sam Mahalle Muhtarı Hüseyin Kaya ile mahalle sakinlerine rozetleri Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yöneticiler tarafından tarafından takıldı.

Törenin ardından organizasyonun başarısına dikkat çeken İl Başkanı Kılıç, özverili çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Doğan'a, ilçe yönetimine ve emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.