Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile birlikte Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Bakan Bolat, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılandı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Aşireti'nin lideri Ertuğrul Gazi'nin kabrinin bulunduğu Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Bolat, türbe girişinde Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişim törenini izledi.

Türbede dua eden Bakan Bolat, Ertuğrul Gazi'yi rahmet, minnet ve hürmetle yâd etti.