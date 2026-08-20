AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, beraberindeki geniş teşkilat heyetiyle birlikte Gaziantep'in kalbinde kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi.

Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çarşı esnafına, mahalle muhtarlığından kuyumculuk sektörünün temsilcilerine kadar kentin ticari ve sosyal dinamiklerini kapsayan ziyaretler maratonunda birlik, beraberlik ve ortak akıl vurgusu öne çıktı.

Düzenlenen ziyaretlere AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Mehmet Tiryaki, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü'nün yanı sıra ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, teşkilat mensupları ile mahalle ve bölge temsilcileri katıldı.

'Toplumsal dayanışmanın teminatı sivil toplumdur'

Programın ilk durağında Kızılelma Akıncı Konfederasyonu Genel Başkanı Yaşar Özkaraman ve yönetimi ziyaret edildi. Ülkenin ve milletin geçtiği kritik süreçlerde sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği sorumluluğa dikkat çekilen görüşmede, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi yönünde istişareler yapıldı. Ziyarette STK'ların sahada ortaya koyduğu samimi emeğin ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Karagöz çarşısı'nda esnaf ve vatandaşla 'gönül bağı'

Gaziantep'in tarihi ve ticari hafızasının en önemli merkezlerinden biri olan Karagöz Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bozgeyik ve beraberindeki heyet, dükkanları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Esnafın talep, öneri ve beklentilerini yerinde dinleyen Milletvekili Bozgeyik, sahada vatandaşla kurulan gönül bağının aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti.

Tarihi çarşı ziyaretinin ardından Karagöz Mahalle Muhtarı Ali Kaplan'a konuk olan heyet; mahalle sakinlerinin ihtiyaçları, bölgenin mevcut durumu ve tarihi Karagöz Çarşısı'nın ekonomik hareketliliğini artırmaya yönelik adımları masaya yatırdı.

Gaziantep kuyumculuk sektörüne stratejik temas

Saha maratonunun bir diğer önemli durağı ise Gaziantep Kuyumculuk Sektörü oldu. Gaziantep Kuyumculuk Odası Başkanı Tuncay Tabur ve yönetim kurulunu ziyaret eden AK Parti heyeti, kentin köklü kuyumculuk geleneğini, altın ve mücevherat sektörünün mevcut durumunu değerlendirdi. Kent ekonomisine büyük katma değer sağlayan sektörün gelişimine dönük atılabilecek adımların ve esnafın beklentilerinin konuşulduğu ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin altı çizildi.

Gaziantep'in her bir köşesinde vatandaşın ve esnafın sesine kulak vermeye devam edeceklerini belirten Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, misafirperverlikleri ve kente sağladıkları katma değer için tüm STK temsilcilerine, muhtarlara ve oda başkanlarına teşekkür ederek bereketli kazançlar diledi.