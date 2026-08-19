Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yapımı hızla devam eden Malatya Havalimanı yeni terminal binasındaki inceleme çalışmalarına katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve AK Parti ilçe başkanlarının da yer aldığı heyet, yürütülen projeler ve inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yeni terminal binasının kentin ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirterek, 'Eylül ayında hizmete açılacak olan yeni terminal binamızın, Malatya'mızın hava ulaşım kapasitesini artırarak şehrimize önemli bir değer katacağına ve hemşerilerimize daha modern ve nitelikli bir hizmet sunacağına inanıyorum' dedi.

Yatırımın Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Ulutaş, 'Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza Malatya'mıza kazandırılan bu önemli yatırım için teşekkür ediyor, yeni terminal binamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.