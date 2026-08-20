Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kenan Aydın atandı.

CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen atamayla Kenan Aydın, CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, atamanın ardından yaptığı açıklamada Kenan Aydın ve oluşturacağı yönetim kuruluna başarılar diledi.

Kazım Yağmur, 'Partimizin köklü örgüt kültürü, tüzüğü ve temel ilkeleri doğrultusunda; Bilecik'te gençliğin siyasal mücadeledeki etkinliğini artırmak, örgütsel yapımızı daha da güçlendirmek ve Cumhuriyet Halk Partimizin iktidar hedefini gençlerin kararlılığıyla büyütmek üzere bu önemli sorumluluğu üstlenen İl Gençlik Kolları Başkanımız Kenan Aydın'a ve oluşturacağı yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Gençliğin enerjisi, örgütümüzün gücü ve halkımızın iradesiyle mücadelemizi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Yapılan görevlendirmenin Bilecik'imize, gençlik örgütümüze ve Cumhuriyet Halk Partimize hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.