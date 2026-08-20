Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde katıldığı programda AK Parti'ye yeni katılan belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve partililere törenle rozetlerini taktı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gece saatlerinde geçtiği Tavşanlı ilçesinde ilk olarak AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Bayırcı ile teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşen törende Bakan Bolat, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç ile TAGTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yüce'ye parti rozetlerini taktı.

İlçe başkanlığında toplanan kalabalığa seslenen Bakan Bolat, Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programını hatırlatan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

'O akşam rozetler Domaniç ve Tavşanlı belediye başkanlarımıza takılmıştı. Bugün ise belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize ve partimize katılan diğer arkadaşlarımıza rozetlerini takmak için bir aradayız. Türkiye artık sadece Orta Doğu ve Balkanlar'ın önemli bir ülkesi değil, dünyada sözü dinlenen küresel bir güçtür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, barışın kurucusu ve mazlumların koruyucusu olmaya devam etmektedir.'

Küresel krizler ve bölgesel çatışmalara rağmen Türkiye'nin büyüme sürdürdüğüne dikkat çeken Bolat, şöyle devam etti: 'Geçmişte yaşanan darbe girişimleri, ekonomik krizler, pandemi ve çevremizdeki savaşlara rağmen Türkiye huzur adası olmaya devam ediyor. 23 buçuk yılda ekonomimizi 6 kat büyüttük. İstihdam sayımızı 11,5 milyon artışla 32 milyon 700 bin seviyesine ulaştırdık. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime kadar her alanda atılan adımlar geçmiş dönemlerin katbekat üzerindedir. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yürütülen güçlü iş birliği, ülkemizin bekası için hayati bir rol oynamaktadır.'

Parti binasındaki rozet takma töreninin ardından Tavşanlı Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Bolat, belediye makamındaki görüşmelerin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Meydanda ilçe sakinleriyle bir araya gelerek çay içip sohbet eden Bolat, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.