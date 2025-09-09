Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan görevlendirildi.

Söz konusu ihraç ile birlikte Türkiye’nin dış borçlanma stratejisinde uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temini hedefleniyor. Yetkilendirilen bankalar önümüzdeki günlerde yatırımcılarla görüşmelere başlayacak ve tahvilin fiyatlama süreci netleşecek.

Ekonomi çevreleri, bu adımın hem Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki görünürlüğünü artıracağını hem de rezerv yönetimine katkı sağlayacağını değerlendiriyor.