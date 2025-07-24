Yapılan resmi açıklamada, 7555 sayılı Kanun ile verilen yetkiler çerçevesinde motor silindir hacmi, elektrikli araçların menzil kapasitesi ve batarya gücü gibi teknik kriterler göz önüne alınarak ÖTV matrah ve oranlarının yeniden düzenlendiği belirtildi.

Düzenleme kapsamında, bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında düşürülürken, satış hacmi yüksek olan bazı modellerde oranların sabit tutulduğu, diğer bazı araçlar için ise 10 ila 20 puan arasında artışa gidildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, düzenlemenin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı vurgulanarak, "Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan ÖTV değişikliğinin, dış ticaret dengesini iyileştirmeyi ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapının tesis edilmesini hedeflediği kaydedilirken, otomobil piyasasında yerli üretimi teşvik edici etkilerinin de olacağı değerlendiriliyor.