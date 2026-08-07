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Bakan Şimşek, ardından valiliği ziyaret ederek Vali Akkoyun ile görüştü.

Bakan Şimşek, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti, burada düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünde 'Mardin İş Dünyası' toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Tuncay Akkoyun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

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