Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Eskişehir'de yaşıyor' iddialarına yanıt vererek, 'Benim önceliğim belediye başkanlığı değil, anneliğim. Bana şunu diyebilirsiniz; 'Başkanım, aile bütünlüğünü korumak için haftanın belli günlerinde Eskişehir'e gidiyorsunuz. Ama buradaki işlerinizi aksatıyorsunuz'. Bunu söylerseniz, belki doğru bir eleştiri yapmış olabilirsiniz' dedi.

Bilecik Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce MHP grubunun bir sorusu üzerine Başkan Subaşı ikametinin Bilecik'te olduğunu belirterek ailesi ve çalışma düzenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Subaşı, 'Yok işte, Bilecik Belediye Başkanı Eskişehir'de mi yaşıyor acaba? Acaba ikametim Bilecik'te mi? Ben Bilecik Belediye Başkanıyım, ikametim burada. Eşimin çalıştığı yer Eskişehir. Ben başkan vekili bile değilken, çocuğumu Eskişehir'deki bir vakıf okuluna kaydettirdim. Çocuğum şu an ilkokul dördüncü sınıfı bitirdi, ortaokul birinci sınıfa başlayacak. Çok mutlu, kayak yarışçısı. Ben belediye başkanı adayı olurken de durum buydu, bugün de böyle. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben Bilecik'te yaşamaya devam ediyorum. Böyle laf sokarak, alttan laflar söyleyerek, komik komik eleştiriler yapmak; 'Orada yaşıyor, burada yaşıyor' demek doğru değil. Ben bir kadınım, anneyim. Benim için belediye başkanlığının önünde annelik var. Anneliğimin önüne ne mimarlık mesleğim geçebilir ne de belediye başkanlığı. Bu yüzden benim önceliğim kızım. Kızım beni nerede isterse, ben mesleğimi de koruyarak, duruşumu da koruyarak her daim onun sağlıklı bir birey olması ve sağlıklı büyüyebilmesi için elimden geleni yapacağım' diye konuştu.

'Bana işimi aksatıyorsun derseniz, doğru bir eleştiri olabilir'

Görevini aksattığı yönünde yapılacak eleştirileri anlayışla karşılayabileceğini belirten Subaşı, 'Bana şunu diyebilirsiniz; 'Başkanım, aile bütünlüğünü korumak için haftanın belli günlerinde Eskişehir'e gidiyorsunuz. Ama buradaki işlerinizi aksatıyorsunuz.' Bunu söylerseniz, belki doğru bir eleştiri yapmış olabilirsiniz. Ama 'Başkanım, siz eşinizin yanına mı gidiyorsunuz?' derseniz, bu tuhaf bir ifade olur.' şeklinde konuştu.

'Çocuğumu bu zorbalıkla yaşatmak istemiyorum'

Çocuğunun eğitim hayatıyla ilgili tercihini de anlatan Subaşı, 'Benim çocuğum Eskişehir'de çok mutlu. Çünkü çocuğum Bilecik'te olsaydı, yaptığımız ya da yapamadığımız her şey nedeniyle farklı eleştirilere maruz kalacaktı. Ben çocuğumu bu yaşta bu zorbalıkla ve bu psikolojik zorluklarla karşı karşıya bırakmak istemiyorum' dedi.

MHP'li üyenin mikrofonunu kapattırdı

Öte yandan Başkan Subaşı'nın sert çıkışının ardından MHP'li üye Tunahan Taluğ konuşmak için söz isterken, Başkan Subaşı kendisine söz vermeyerek, mikrofonunu kapattırdı.