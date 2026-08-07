İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Türkiye Yüzyılı; devletin vatandaşına daha hızlı ulaştığı, güvenliğin daha güçlü tesis edildiği ve kamu hizmetlerinin daha erişilebilir hale geldiği güçlü devlet idaresinin adıdır' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'ta 6 önemli kamu hizmet binasının toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çiftçi, 'İçişleri Bakanlığı olarak bir taraftan terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, kaçakçılıkla ve vatandaşımızın huzuruna kasteden her türlü suç odağıyla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Diğer taraftan da güvenlik güçlerimizin çalışma şartlarını iyileştiren, devlet hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götüren yatırımları hayata geçiriyoruz. Hedefimiz vatandaşımızın başı dara düştüğünde devletini yanında bulduğu, kamu hizmetine kolayca ulaştığı, sokaklarında huzur içinde yürüdüğü güçlü bir Türkiye'dir' ifadelerini kullandı.

Eser ve hizmet anlayışının devlet yönetimindeki önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, 'Değerli hemşehrilerim, devletler kurdukları müesseselerle, inşa ettiği eserlerle ve milletine sundukları hizmetlerle güç kazanırlar. Bizim medeniyet tasavvurumuzda da eser bırakmak, millete hizmet etmek ve insanın hayatını kolaylaştırmak en büyük vazifelerden biri kabul edilmiştir. İşte bu anlayış bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na yön veren en temel ilkelerden biri olmuştur. Çünkü Türkiye Yüzyılı; devletin vatandaşına daha hızlı ulaştığı, güvenliğin daha güçlü tesis edildiği, kamu hizmetlerinin daha erişilebilir hale geldiği güçlü devlet idaresinin adıdır. Bugün Sinop'umuzda hizmete aldığımız her eser, bu büyük vizyonun sahadaki karşılığıdır. Ülkemizin dört bir yanında eser ve hizmet siyaseti yükselmeye devam ediyor. Milletimizin ihtiyaçlarını merkeze alan bu anlayış şehirlerimizi yollarla, hastanelerle, okullarla, güvenlik tesisleriyle ve modern kamu hizmet binalarıyla buluşturmuştur' şeklinde konuştu.

'Devletin en önemli görevi milletine hizmet etmektir'

Devlet yönetiminde insan odaklı hizmet anlayışının önemine değinen Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

'Bizim siyaset anlayışımızın temelinde insana hizmet vardır. Sevgili Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) Hadis-i Şeriflerinde buyurdukları gibi 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Biz de bu kutlu anlayışı devlet yönetiminde milletimize hizmet etmenin en temel düsturu olarak görüyoruz. Devletin en önemli görevi milletine hizmet etmek, mazlumun elinden tutmak, vatandaşın huzurunu ve emniyetini teminat altına almaktır.'

'Sahil Güvenlik tesisimiz Mavi Vatan'daki kapasitemizi artıracak'

Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın önemli bir yatırım olduğunu belirten Çiftçi, '261 milyon liralık yatırımla inşa edilen bu tesis; 120 metre uzunluğundaki rıhtımı, dalış, arama ve kurtarma birimleri, teknik atölyeleri, harekât merkezi ve modern hizmet alanlarıyla Mavi Vatan'daki güvenlik kapasitemizi daha da artıracaktır' açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, tesiste görev yapacak personelin deniz güvenliğinden arama kurtarma faaliyetlerine kadar önemli görevler üstleneceğini ifade etti.

'6 eser yaklaşık 525 milyon liralık yatırımla kazandırıldı'

Açılışı yapılan jandarma hizmet binaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında da bilgi veren Çiftçi, şunları söyledi:

'Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binamız 62 personelimizle ilçemizin huzuruna hizmet edecektir. Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığımızda 66 personelimiz modern ve güçlü bir çalışma ortamına kavuşacaktır. Gerze İlçe Jandarma Komutanlığımızda ise 47 personelimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için görev yapmayı sürdürecektir. Bu binaların her biri devletimizin kudretini, adaletini ve şefkatini temsil eden hizmet kapılarıdır. Polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin bulunduğu her yerde huzur, güven ve milletimizin duası vardır.'

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 72 personelle hizmet vereceğini belirten Çiftçi, 'Bu merkezimiz sayesinde ihtiyaç anında devletimizin bütün imkanları vatandaşımıza tek numara üzerinden ulaştırılacaktır' dedi.

Gerze Hükümet Konağı Ek Hizmet Binası'nın da kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını belirten Bakan Çiftçi, 'Bugün açılışlarını gerçekleştirdiğimiz 6 önemli eser toplamda yaklaşık 525 milyon liralık bir yatırımla Sinop'umuza kazandırılmış bulunmaktadır. Bu yatırımlar milletimizin emanetini yine milletimizin hizmetine dönüştüren eser ve hizmet siyasetinin güçlü nişaneleridir' diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplu açılış gerçekleştirildi.