Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Bilecik İl Başkanlığı ziyaretinde bir açıklama yaparak, 'Biz çok uzun süredir hiç iktidar olamadık, her şey iktidar olmak değil. CHP üyesi olmak inanç ister, emek ister, yürek ister. Bu inanç, bu emek, bu yürek bizde olduğu sürece gerisi teferruattır' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Parti binasının önünde partililer tarafından karşılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay'nın boynuna 'Keyfiye' takıldı. Ardından bir açıklama yapan Erbay, 'CHP dünyanın en eski, en köklü partisidir. CHP mazlum ülkelerin örnek aldığı bir partidir. CHP demokrasi partisidir, insan hakları partisidir, sosyal devlet partisidir. CHP halkın egemenliğini esas alan bir partidir. CHP üyesi olmak inanç ister, emek ister, yürek ister. Bu inanç, bu emek, bu yürek bizde olduğu sürece gerisi teferruattır arkadaşlar' dedi.

'Biz çok uzun süredir hiç iktidar olamadık, her şey iktidar olmak değil'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay konuşmasının devamında, 'Bakın arkadaşlar, biz çok uzun süredir hiç iktidar olamadık. Her şey iktidar olmak değildir. CHP iktidar olmadan birçok yaptı. İllaki bir şeyler yapmak için iktidar olmamız gerekmiyor. CHP kurulalı 103 yıl oldu. 103 yıl önce kurulup da hayatına, işlerine devam ettiren 4-5 partiden birisiyiz biz. İktidar olursak mutlaka güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız. Bunun dışında etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetten uzak kalacağız. Yani siz etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyaset yaparsanız işte böyle bunun gibi birleştirici olamazsınız. Halkı ayrıştırırsınız, halkı kutuplaştırırsınız, halkı bölersiniz. Bunun önüne alacağız. Yani işimiz kolay değil ama azmimiz var, kararımız var' dedi.