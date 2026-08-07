Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Mekke'de cuma namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamadan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı. Liderlerle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da saf tuttu.