Eğlence programı olarak başlayan ve seyircileri de içerisine katarak hoş zamanlar geçirmelerini sağlayan ‘Hazine Avı’ Sahne Tozu Tiyatrosu’nda büyük bir ilgiyle karşılandı. Hazine Avı’nın ilk iki temsilinde seyirciler arasında bulunan duayen sanatçı Haldun Dormen, Hazine Avı’nın konseptine tam puan verdiğini söyledi.



Gönüllü yarışmacı hazine peşinde

Yarışmayı izlemeye gelen seyircilerden bir kişi gönüllü yarışmacı olarak seçildikten sonra sahneye çıkarak, kendisinden gizli olarak sahne üzerinde oyun dekorunun herhangi bir yerine saklanan hazineyi bulmaya çalışıyor. Yapması gereken tek şeyin verilen süre içinde hazineyi bulmak olan yarışmacı, aynı zamanda da kendisine verilen rolü oynamak durumunda. Sahne Tozu Tiyatrosu’nun profesyonel oyuncularıyla birlikte sahnede bir doğaçlama yapan yarışmacı, bu doğaçlama esnasında da etrafı arayarak hazineyi bulmaya çalışacak.



Sürpriz sanatçıların da katılımıyla 10 Eylül’de sahnelenecek

Hem yarışan kişiler hem de seyirciler için bol kahkaha ve eğlence içeren Hazine Avı 10 Eylül Pazar günü saat 20.30’da 3. kez sahnelenecek. Sürpriz konuk sanatçılarında davetli olarak katılacağı Hazine Avı, Haldun Dormen Sahnesi’nde usta sanatçı Göksel Kortay'ın yönetmenliğinde seyirciyle buluşacak.