Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapılan değişikliklerin temel amacının belgesiz ve kontrolsüz hayvan taşımacılığını önlemek ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Yeni yönetmelik kapsamında en dikkat çeken değişikliklerden biri, veteriner sağlık raporlarının (VSR) geçerlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren üç günle sınırlandırılması oldu. Sağlam, bu sürede sevki gerçekleşmeyen hayvanlar için iptal işlemi yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Kesimlik Hayvanlarda Yeni Kayıt Zorunluluğu

Kesimhaneye gönderilen hayvanlarla ilgili de önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Artık veteriner sağlık raporunun düzenlenmesinden sonra üç gün içinde hayvanların kesimhaneye ulaştırılması ve TÜRKVET sistemine varış kaydının yapılması gerekiyor.

Yol Kontrolleri Sıkılaşıyor

Yeni yönetmelikle birlikte hayvan nakil araçları ve sahipleri için Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları’na (YKDİ) uğrayarak kontrol yaptırma zorunluluğu getirildi. Erzurum, Kayseri, Çankırı, Ankara ve Elazığ gibi stratejik illerde bu kapsamda kontrol noktaları oluşturulmaya başlandı.

Uygulamada aksaklık yaşanmaması için yetiştiricilere çağrıda bulunan İbrahim Sağlam, “Hayvan sahibi ve nakil aracı sürücülerinin, belgelerini eksiksiz şekilde hazırlamaları ve denetim istasyonlarına uğrayarak gerekli kontrolleri yaptırmaları büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara yönelik cezai işlemler kararlılıkla uygulanacak” dedi.