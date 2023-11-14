

Sonbahar mevsiminin son günlerine girilirken soğuk havalar etkisini arttırmaya başladı. Eskişehir’deki vatandaşlar da doğal gaz faturalarının yüksek olmaması için çeşitli yöntemler aramaya başladı. Şimdiden kombi bakımı ve yalıtım gibi konularda arayışa giren vatandaşlar, cam balkon yaptırmak için adeta sıraya girdi. Eskişehir’de yaklaşık 30 yıldır cam balkon, yalıtım ve duş kabini gibi hizmetleri yapan esnaf İhsan Mansuroğlu, cam balkon yaptırmanın tam sırası olduğunu söyledi. Cam balkonun doğal gaz faturasını büyük ölçüde etkilediğini belirten Mansuroğlu, “Cam balkon yapılmasının tam zamanı çünkü doğal gaz faturaları yüksek gelmeye başlayınca, cam balkon soğuğu kestiği için vatandaşlar tam şu sıralarda yaptırmaya başlayacaklar. Bizim 10 müşterimizin 8’i cam balkon yaptırmak için geliyor. Çeşitli işler yapıyoruz ama cam balkon çok fazla var” dedi.

“Daire ısısına yüzde 95 fayda sağlıyor”

Cam balkon yaptırmanın bir lüks olmadığını ve ihtiyaç haline geldiğini belirten İhsan Mansuroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Bu iş benim baba mesleğim, yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Cam balkonun çeşitleri var, 2 camlı ya da tek camlı olarak yapıyoruz. 2 camlı olan ısı camlı diye geçiyor ama maliyeti biraz fazla olduğu için tek camlı modeli daha çok tercih ediliyor. Cam balkonların alt kısımlarında bir fitil vardır ve bu fitil izolasyonu sağlar. Düzgün yapıldığında iki modelde de dairenin ısısına yüzde 95 fayda sağlar. Eğer camın duvarla buluştuğu yerin yalıtım ve izolasyonu güzel yapılırsa cam bölümü oda sıcaklığına yakın bir hale getirir. Cam balkon yapma işleminin uzun sürdüğü düşünüldüğü için vatandaşlar sürekli geç kaldıklarını düşünüyor ama öyle bir şey yok. Biz vatandaşlara 1 hafta ila 10 gün arasında bir randevu oluşturuyoruz ve yapım işlemine başladığımızda 1 ila 3 saat arasında bir sürede hazır hale getiriyoruz. Tabii, duvarda ya da montajda bir sıkıntı yaşanırsa en fazla yarım güne işimizi hallediyoruz. Cam balkon eskiden lükstü ama artık bir ihtiyaç haline geldi. Temizlik, doğal gaz ve kullanım alanı gibi yönlerden ihtiyaç oldu. Cam balkon fiyat olarak da uzun vadede büyük getirisi olan bir ihtiyaçtır, metrekaresini 2 bin liradan hesaplıyoruz.”