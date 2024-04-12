Hayvancılık sektöründe Türkiye'de önemli rol alan Karapınar ilçesinde kış mevsiminde ağıllarda kalan koyun, kuzu ve keçiler hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükselmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralara çıkartmaya başladı. Koyun ve kuzular yoldan geçen araç sürücüleri tarafından ilgi ile izlenirken, meralarda otlayan koyun ve kuzular kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki çobanlar tarafından sabahın erken saatlerinde meralara çıkartılan koyunlar günlük 11-12 saat otlatılıyor.



Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ise kış aylarında hayvan yemleri ile besledikleri hayvanlarının ekonomik açıdan kendilerini zorladığını, havaların ısınması ile küçükbaş hayvanların daha doğal beslenmeye başladığını söyledi.