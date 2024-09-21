Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de 40-60 km/saat kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 (Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 (Yağışların, iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 (Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 (Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)