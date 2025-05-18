Türkiye’nin lider vasıflı çelik üreticilerinden Hasçelik, 6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Milano’da düzenlenen Made in Steel 2025 Fuarı’na, Bilecik’te bu yıl üretime geçecek olan yeni nesil çelikhane yatırımı ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla güçlü bir katılım gerçekleştirdi.

İki yılda bir düzenlenen Made in Steel, çelik üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını ve tedarikçileri bir araya getirerek sektörel dönüşümlerin nabzını tutan Avrupa’nın en prestijli platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, fuar katılımına dair şunları söyledi:

“Yeni çelikhane yatırımımız sayesinde bu yıl fuara farklı bir bakış açısı ve güç ile katıldık. Sahip olduğumuz üretim teknolojilerini, çevreci yaklaşımımızı ve ürün gamımızdaki dönüşümü sektörle paylaşma fırsatı bulduk. Katılımcılardan aldığımız yoğun ilgi, Hasçelik’in dönüşüm vizyonunun uluslararası ölçekte de güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.”

YEŞİL ÜRETİM VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM ÖNE ÇIKTI

Fuarda, Hasçelik’in otomotiv, makine imalatı, enerji gibi yüksek hassasiyet ve kalite gerektiren sektörlere sunduğu vasıflı çelik çözümleri sergilendi. Özellikle, Bilecik’teki yeni nesil çelikhane ile geliştirilen düşük karbon salımı sağlayan ürün grupları, yeşil dönüşüm odaklı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Faydasıçok, bu dönüşümün yalnızca üretim kabiliyetlerinde değil; aynı zamanda Ar-Ge, dijitalleşme ve enerji verimliliği alanlarında da yapısal bir değişimi ifade ettiğini vurguladı:

“Yeni tesisimiz; sürdürülebilir üretim, kaynak verimliliği ve ileri teknoloji ile donatılmış yapısıyla yalnızca bugünün değil, geleceğin üretim modeli olma niteliği taşıyor. Amacımız; karbon ayak izini azaltan, yüksek performans sunan ve sürdürülebilir tedarik zincirine katkı sağlayan ürünlerle sektöre yön vermek.”

Fuarda en çok ilgi gören ürün grupları arasında makine imalatı ve otomotiv sektörlerine yönelik özel çözümler öne çıktı. Bu gruplara ait teknik detaylar, karbon salım değerleri ve kullanım performansı hakkında birebir teknik görüşmeler gerçekleştirildi.

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİNİN TEMELİ MİLANO’DA ATILDI

Hasçelik’in fuar katılımı yalnızca ürün tanıtımıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda uluslararası ölçekte stratejik bağlantıların kurulmasına da zemin hazırladı.

Fuar süresince yeni potansiyel müşteri ve distribütörle birebir iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştiren Hasçelik, mevcut iş ortaklarıyla da ilişkilerini daha ileri taşıma fırsatı buldu. Aynı zamanda, Avrupa pazarındaki regülasyonlara ve performans beklentilerine nasıl uyum sağladığını aktarma imkânı da doğdu.

Faydasıçok, bu temasların sadece ticari değil, aynı zamanda markanın uluslararası pazardaki konumlanması açısından da önemli olduğunu belirtti:

“Fuarda kurduğumuz bağlantılar, sürdürülebilir üretim vizyonumuzu paylaşan ve bizimle benzer değerleri taşıyan iş ortaklarıyla geleceğe dönük ortaklıkların temelini attı. Hasçelik olarak global ölçekte sorumluluk üstlenmeye ve çevresel etkisi azaltılmış üretim modelimizi daha geniş coğrafyalara taşımaya devam edeceğiz.”

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN BİR KATILIM

Hasçelik’in Made in Steel 2025’e katılımı, şirketin sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve inovasyon odağındaki stratejik hedeflerini yansıtmak açısından önemli bir vitrin işlevi gördü.

Fuarın bu yılki temaları olan yeşil dönüşüm, dijital entegrasyon ve sektörel iş birlikleri ile güçlü bir uyum yakalayan Hasçelik, hem üretim gücünü hem de dönüşüm vizyonunu çok uluslu ziyaretçilerle paylaşma fırsatı buldu.

Bu katılım, yalnızca bir fuar başarısı olmanın ötesinde, Hasçelik’in geleceğe dönük kurumsal pozisyonunu, çevresel sorumluluk anlayışını ve küresel ölçekte sürdürülebilir bir oyuncu olma hedefini de gözler önüne serdi. Teknolojiyle entegre üretim gücü, çevresel etkilerin minimize edildiği sistem yapısı ve iş birliklerine açık duruşu ile Hasçelik, çelik endüstrisinin yeni dönemine güçlü bir yanıt verdi.