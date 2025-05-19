2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen bu özel ürün, özellikle İstanbul’da yoğun talep görüyor. Geçen yıl tanesi ortalama 40 TL'den satılan enginar, üreticisinin yüzünü güldürünce bu yıl üretim alanları genişletildi. 2024 yılında 350 bin adet enginar hasat edilen Hasanağa’da bu yıl hedef 500 bin adedin üzerine çıkmak.

Fiyatlar da üreticinin yüzünü güldürdü

Bu yıl tanesi 60-70 TL arasında alıcı bulan Hasanağa enginarı, verim artışıyla birlikte çiftçisine kazanç sağlıyor. Özellikle göbek kısmı, iri yapısı ve eşsiz lezzetiyle öne çıkarken, bu ürünü alabilmek için şubat-mart aylarında sipariş verip sıraya girmek gerekiyor.

"Hasanağa enginarı sadece Hasanağa’dan alınır"

Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, enginarın bölge halkı için hem geleneksel bir geçim kaynağı hem de gurur kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hasanağa enginarı artık Bursa mutfaklarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ne yazık ki farklı yerlerden gelen enginarlar da ‘Hasanağa enginarı’ adıyla satılmak isteniyor. Oysa bu ürün sadece Hasanağa’da yetişiyor. Üreticilerimiz enginarları kesip işleyerek vakumlu şekilde pazara sunuyor. İstanbul ve Bursa’daki tüketiciler, ürünümüzün tamamını tüketiyor.”

Geçen yıl yaklaşık 200 dönüm alanda üretim yapıldığını aktaran Kartoğlu, bu yıl ekim alanının 350 dönüme çıktığını, dönüm başına ortalama 450 kök enginar dikildiğini ve bu yıl kök başına 4’ten fazla enginar alındığını belirtti. Ayrıca göbek dışındaki yan kolların da verimli olması üreticileri sevindirdi.

Talep patladı, üretim alanını genişletti

Bölgedeki üreticilerden Mehmet Eren ise 20 yıldır enginar yetiştiriciliği yaptığını belirterek şunları söyledi:

“5 yıldır enginarları kendim topluyor, soyup paketliyor ve doğrudan satışını yapıyorum. Bu yıl talep o kadar yoğun ki yetiştiremiyorum. Bin adet siparişim var. Şubatta sipariş verenler göbek kısmını alabiliyor. Şimdi sipariş verenler diğer kolların büyümesini bekleyecek. Artan taleple birlikte 3,5 dönüm daha ektim. Özellikle son iki yıldır enginar iyi kazandırıyor.”

Hasanağa enginarı, coğrafi işaretiyle sadece bir ürün değil, aynı zamanda bölge tarımının gücünü ve kalitesini temsil ediyor. Verim ve fiyat artışıyla birlikte üreticisinin yüzünü güldüren bu lezzet, sofralardaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.